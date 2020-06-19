Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|19:53
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Общество

Пензенцы стали реже носить маски из-за жаркой погоды

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На лицах горожан масок стало еще меньше, чем пару недель назад, а те, кто все же берет их с собой, носят либо спустив на подбородок, либо вообще в сумке или в руке. Большинство оправдывается: всему виной погодные условия. Законопослушные встречаются нечасто.

«Мы стараемся приоткрыть, где народа нет. Тяжело», - отметила пенсионерка.

«Жарко. А так везде надеваю, когда захожу в помещения», - рассказала женщина.

«Слишком жарко!» - заявил пензенец.

Но сотрудники Роспотребнадзора считают, что погода - не повод отказываться от масок. Нужно потерпеть неудобство ради снижения риска заразиться COVID-19. Причем к выбору защитного средства следует отнестись даже внимательнее, чем обычно.

«В жаркую погоду лучше отказаться от синтетических масок. Если маска медицинская, то менять ее нужно каждые 20-30 минут, потому что ее поверхность намокает и она уже неэффективна в использовании. Лучше всего шить маску из марли либо из хлопковой ткани. Такие маски многоразового использования, но нужно не забывать после каждого применения такую маску стирать и проглаживать», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Даже после выхода региона на второй и третий этапы снятия ограничений маски все равно останутся необходимым аксессуаром для горожан.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Просьба выделить денежные средства для приобретения масок в количестве, позволяющем менять их каждые 20 минут. В случае невыделения денежных средств ношение маски не представляю возможным.

Гость||

Вот как по мне. Я бы соблюдал, если бы соблюдали другие. Потому что если носишь маску, в первую очередь защищаешь от себя других. А зачем мне защищать кого-то, если те на меня чихать хотели? И мне так же на них на всех плевать в ответ. Поэтому чтобы не подхватить вирус, я продолжу носить в общественных местах противогаз... на клапаны выдоха которого я не одену маску так же в точности как не оденут маску другие чтобы защитить меня. Ловите что называется ответку.

Гость||

Не думаете о других - о вас так же не подумает никто. Всем на всех плевать. Общество такое выросло некудышное.

Гость||

Это при том что власть старалась сделать как лучше. А теперь в итоге наверху решили что если у быдла ума не хватило соблюдать, думая об окружающих, то пусть болеют и дохнут. Ну и правильно они решили.

Гость||

Гость писал(a):

Просьба выделить денежные средства для приобретения масок в количестве, позволяющем менять их каждые 20 минут. В случае невыделения денежных средств ношение маски не представляю возможным.
сшейте себе маску из старой рубашки или из бинта

Гость||

Я бы на месте власти как в Индии не соблюдающих колотил бы палками. И меньше погибло бы врачей и других достойных людей в итоге. Или например харкнула свинья на тротуар или в кусты - палкой ее, да покрепче чтобы запомнила. Был бы толк. Меньше смертей достойных людей из-за всякой швали что на помойке себя нашла.

Гость||

Информации было достаточно : и про пневмонии под 3000, и про наблюдение 4000, и про 3-месячный расход кислорода в сутки, и про 49 на ИВЛ только в одной больнице, и про то, что из Пензы везли в районные больницы, и про Список памяти медработников (за полтора месяца умерло 500). Кто смог, выводы сделал.

Гость||

Гость писал(a):

Я бы на месте власти как в Индии не соблюдающих колотил бы палками.
В результате там все нацепили абы что и абы как.

Теперь там вообще караул по заражениям.

Гость||

В Индии страшная плотность населения, да и антисанитария всегда была.

Гость||

Гость писал(a):

то пусть болеют и дохнут.
болеют и выздоравливают и смертность не значительная для области. так что не истери.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Я бы на месте власти как в Индии не соблюдающих колотил бы палками.
В результате там все нацепили абы что и абы как.

Теперь там вообще караул по заражениям.

Вот именно. А палочников туда вместе с кочевым народом надо бы переместить. Пусть воспитывают друг друга.

Гость||

Гость писал(a):

сшейте себе маску из старой рубашки или из бинта
а оно мне это нужно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

но нужно не забывать после каждого применения такую маску стирать и проглаживать», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
Риски заражения от маски, ее неправильного ношения, при диктатуре близких к власти торговцев масками , ессно есть гостайна.

Гость||

Информацию читать не удел быдла что образования не имеет и верит во всякую хрень. Просто цивилизация сейчас делится на индиго - детям которых путь к звездам, и на стадо баранов, которое надо палками бить как в Индии, потому что иначе они не поймут. И пофигу в итоге поймут бараны или нет, но они достойных уносят, заразив этим вирусом( Впрочем, зря я про баранов - бараны живность хорошая, а вот быдло-люди... И не все кто не одел маску - быдло, но большинство. И даже не кто сейчас ее не носит, а скорее кто не носил месяц назад - вот это преступники, которых следовало карать рублем и отсылать на исправительные работы( Власти следовало контролировать это намного жестче.

Гость||

И даже не кто сейчас ее не носит, а скорее кто не носил месяц назад - вот это преступники, которых следовало карать рублем и отсылать на исправительные работы( Власти следовало контролировать это намного жестче.

————

Я маску не носил вообще, все три месяца работал, за все это время у меня одна маска валяется в сумке, одевал один раз, есть вопросы?

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Имя: Гость
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