Пензенцы стали реже носить маски из-за жаркой погоды

19.06.2020 | 18:12

На лицах горожан масок стало еще меньше, чем пару недель назад, а те, кто все же берет их с собой, носят либо спустив на подбородок, либо вообще в сумке или в руке. Большинство оправдывается: всему виной погодные условия. Законопослушные встречаются нечасто.

«Мы стараемся приоткрыть, где народа нет. Тяжело», - отметила пенсионерка.

«Жарко. А так везде надеваю, когда захожу в помещения», - рассказала женщина.

«Слишком жарко!» - заявил пензенец.

Но сотрудники Роспотребнадзора считают, что погода - не повод отказываться от масок. Нужно потерпеть неудобство ради снижения риска заразиться COVID-19. Причем к выбору защитного средства следует отнестись даже внимательнее, чем обычно.

«В жаркую погоду лучше отказаться от синтетических масок. Если маска медицинская, то менять ее нужно каждые 20-30 минут, потому что ее поверхность намокает и она уже неэффективна в использовании. Лучше всего шить маску из марли либо из хлопковой ткани. Такие маски многоразового использования, но нужно не забывать после каждого применения такую маску стирать и проглаживать», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Даже после выхода региона на второй и третий этапы снятия ограничений маски все равно останутся необходимым аксессуаром для горожан.