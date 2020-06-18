В Пензенской области привели в порядок забытый памятник

18.06.2020 | 15:10

В Пензенской области каждый год к дате Великой Победы благоустраивают скверы и реставрируют памятники. Село Старая Андреевка Неверкинского района, где находится монумент с надписью «Никто не забыт! Ничто не забыто!» такое счастье поначалу обошло стороной.

Более месяца назад на странице «Подслушано Кузнецк» в Instagram появилась публикация, в которой выражалось негодование по поводу оставления сооружения без присмотра. На прикрепленных фотографиях было видно, как сильно оползла штукатурка.

«Позор! На 75-летнюю годовщину забыли про памятник!» - говорилось в посте.

«Судя по фото, его лет пять не ремонтировали. Безобразие!» - комментировал пользователь.

И вот вечером 17 июня на той же странице появился пост со снимками, на которых внешний вид монумента преобразился.

«Наконец-то вспомнили! К отложенному параду Победы! Искреннее огромное спасибо от нас, наших родственников, воевавших и победивших в этой страшной войне!» - отметили в публикации.