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Общество

В Пензенской области привели в порядок забытый памятник

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В Пензенской области каждый год к дате Великой Победы благоустраивают скверы и реставрируют памятники. Село Старая Андреевка Неверкинского района, где находится монумент с надписью «Никто не забыт! Ничто не забыто!» такое счастье поначалу обошло стороной.

Более месяца назад на странице «Подслушано Кузнецк» в Instagram появилась публикация, в которой выражалось негодование по поводу оставления сооружения без присмотра. На прикрепленных фотографиях было видно, как сильно оползла штукатурка.

«Позор! На 75-летнюю годовщину забыли про памятник!» - говорилось в посте.

«Судя по фото, его лет пять не ремонтировали. Безобразие!» - комментировал пользователь.

И вот вечером 17 июня на той же странице появился пост со снимками, на которых внешний вид монумента преобразился.

«Наконец-то вспомнили! К отложенному параду Победы! Искреннее огромное спасибо от нас, наших родственников, воевавших и победивших в этой страшной войне!» - отметили в публикации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/podslushano_kuznetsk
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Никто не забыт! Ничто не забыто!»
КТО РЕШИЛ УБРАТЬ СТЕЛУ ГЕРОЯМ ВОВ И ТРУДА С СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ???

Гость||

Стелу у Ростка так и не реставрировали: блеклые имена героев не видны, Звезда Героя России искажена - унижение символики страны России.

Гость||

да сколько их таких памятников по области? В кустах, разваленные стоят. Все они забыли, партия власти, жулики и воры.

Гость||

Гость писал(a):

КТО РЕШИЛ УБРАТЬ СТЕЛУ ГЕРОЯМ ВОВ И ТРУДА С СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ???
Это началось не сейчас это идея Бочкарёва и его команды ,и РПЦ .Наберите в поисковике Архград 12 Пенза . Архитектурная выставка проходила в 2012 году ,там вы увидите памятник царю Алексею Михайловичу Романову на месте стелы Героям (привязка к местности),там вообще было много чего интересного.Часть этих проектов засветилась 2-3 годами ранее.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
КТО РЕШИЛ УБРАТЬ СТЕЛУ ГЕРОЯМ ВОВ И ТРУДА С СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ???
Это началось не сейчас это идея Бочкарёва и его команды ,и РПЦ .Наберите в поисковике Архград 12 Пенза . Архитектурная выставка проходила в 2012 году ,там вы увидите памятник царю Алексею Михайловичу Романову на месте стелы Героям (привязка к местности),там вообще было много чего интересного.Часть этих проектов засветилась 2-3 годами ранее.
19.02.2013|10:33

Мэр Пензы Роман Чернов ищет место для установки памятника царю Алексею Романову. Для этого в администрации города в понедельник, 18 февраля, собрались краеведы, авторы скульптурной композиции и заинтересованные лица.

В ходе совещания Роман Борисович детально изучил проект памятника царю-основателю Пензы, авторами которого стали московские скульпторы Александр Попов и Сергей Муратов.

Напомним, что в октябре 2010 года именно они заняли первое место в конкурсе на лучший проект монумента Алексею Романову.

Памятник, изображающий царя со скипетром возле трона, за которым свернулась кошка, должен быть изготовлен из бронзы и достигать 10 метров в высоту.

По замыслу авторов, композиция имеет определенную смысловую нагрузку: на троне лежит указ, в котором воеводе Юрию Катранскому повелевается идти на реку Пензу и строить там крепость. Кот, сидящий рядом с троном, должен напоминать о прозвище Алексея Михайловича - Тишайший.

Участники встречи обсудили возможные варианты размещения этой скульптурной композиции в центре Пензы. В беседе приняли участие и. о. начальника управления культуры и архива области Евгений Шилов, сурский краевед Игорь Шишкин, директор картинной галереи им. К. А. Савицкого Валерий Сазонов, заместитель мэра Лариса Рябихина, начальник городского управления культуры Вера Фейгина, главный архитектор Пензы Дмитрий Полишко и другие ответственные лица.

По мнению Романа Чернова, в настоящий момент необходимо определиться с точным местом установки монумента. Оно должно устраивать всех, и в первую очередь жителей города на Суре.

«Необходимо изучить общественное мнение, поэтому мы просим помощи в данном вопросе у Игоря Шишкина, а также Валерия Сазонова. Это уважаемые люди, которые хорошо знают историю нашего города и помогут соблюсти все тонкости исторической справедливости и увековечивания имени царя Алексея Михайловича как основателя Пензы», - отметил Роман Борисович.

Главы администрации полагает, что исторически правильным местом установки монумента является терраса кафе «Грот», расположенного в самом начале улицы Московской.

Именно здесь когда-то соорудили насыпь, которая должна была стать постаментом для памятника царю. Однако в настоящее время терраса является частной собственностью, а потому не может служить основой для монумента, так как он будет являться общественно значимой и охраняемой исторической скульптурой.

Место для установки памятника пока не найдено, сообщает пресс-служба администрации города.

Гость||

Быть ли в Пензе памятнику Алексею Тишайшему?

18 августа 2016

К празднованию 350-летнего юбилея в Пензе уже должен был появиться памятник Алексею Тишайшему.

Идея создания памятника основателю Пензы возникла у прежнего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, которую активно поддержали Правительство и мэрия.

В результате чего, объявили конкурс на лучший проект мемориально-архитектурного ансамбля Алексею Михайловичу. Специально для этих целей была создана экспертная комиссия, основная задача которой заключалась в отборе наиболее оригинальных и выразительных проектов скульптурной композиции.

Принимали участие в конкурсе шесть проектов. Тем не менее, выбор все-таки сделали. Конкурсная комиссия лучшим проектом признала работу московского скульптора, выпускника Пензенского художественного училища Александра Попова и архитектора Сергея Муратова.

В миниатюре был представлен государь в полный рост на коне на фоне крепости. Предполагалось, что памятник будет изготовлен из бронзы, высота которого составит около десяти метров. На сооружение данного монумента планировалось потратить около 24 миллионов рублей.

- Визуально скульптура выглядела бы таким образом, что на троне располагался указ, в котором воеводе Юрию Котранскому повелевалось идти на реку Пензу крепость строить. Рядом с троном должен был сидеть кот, являющийся основным напоминанием прозвища царя Алексея Михайловича - «тишайший», - вспоминает Кирилл Застрожный, директор Пензенской картинной галереи.

Для будущего памятника даже уже было выбрано место: в самом центре исторической Пензы, рядом со Спасским кафедральным собором. Но выбранная территория сыграла очередную роковую роль.

Когда-то на этом легендарном месте, в 1916 году, пензенская общественность хотела установить памятник Александру II. К сожалению, этот замысел так и не удалось осуществить. Свои коррективы здесь внесли Первая мировая война, Великая октябрьская революция и смена власти. В качестве напоминания об этом историческом моменте остался лишь живописный грот на перекрестке улиц Московской и Карла Маркса. На самом же деле, это сооружение — постамент, так и не воздвигнутому мемориалу.

Тот самый всем известный грот и должен был послужить основой для возведения скульптуры в честь основателя крепости Пенза Алексея Романова. Однако и этому царю память в нашем городе не удалось увековечить.

 

По словам Кирилла Застрожного, причин, которые повлияли на возведение этого монумента, оказалось несколько. Особую роль сыграла территория грота, которая на данный момент находится в частной собственности. Немаловажным явился и тот факт, что установка данной скульптурной композиции требует совсем немалых затрат. Решающую коррективу внесло, конечно же, время, так как юбилейная дата, посвященная 350-летию Пензы, благополучно прошла, и все сразу же забыли про идею возведения памятника Алексею «тишайшему».

Гость||

Стела «Слава героям» появилась в Пензе в 1970 году. Напротив бывшего кинотеатра «Родина» она стоит уже около 50 лет.

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