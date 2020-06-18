В Пензе после гибели подростка на железной дороге проверят школы

18.06.2020 | 19:36

Гибель подростка от удара электрическим током в районе железнодорожной станции потребовала срочного и глубокого анализа причин случившегося. Прокуратура начала проверки школ и колледжей на предмет обеспечения безопасности учащихся. Особое внимание уделят территориям, расположенным недалеко от путей.

«Между магистралями находятся, где на этих территориях есть площадки. Прокуратура тоже подключится, чтобы проверить, как организована профилактика и как исполняется закон о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в образовании», - рассказал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Во всех средних учебных заведениях в курс ОБЖ должно быть включено преподавание правил поведения на железной дороге как объекте повышенной опасности. Это тоже проверят.

Некоторые недостатки уже выявлены. Они носят объективный характер.

«Пандемия в негативном плане сказалась. Всегда в преддверии школьных каникул проводятся лекции - нами, полицией, железнодорожниками. Школьников предупреждают. А в этот раз никого не собирали, и все несколько месяцев были предоставлены сами себе. Нет лагерей, нет контроля за детьми», - отметил Сергей Гусев.

Территорию Пензенской области опутывает сеть железных дорог длиной около 1 000 километров.