Пензенская епархия ищет волонтеров для поездок в детский дом-интернат

28.05.2024 | 10:40

Пензенская епархия ищет желающих принять участие в летнем сезоне проекта «Поездки в Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

В интернате проживает около 900 ребят с серьезными ментальными и физическими заболеваниями. Здесь есть дети с синдром Дауна, эписиндромом, тяжелыми формами ДЦП и пороками развития.

Требуются люди, готовые помогать медсестрам гулять с воспитанниками. Также нужны водители с машинами, чтобы доставлять волонтеров до Мокшана и обратно.

«Поездки планируются по средам и субботам, выезд из Пензы в 9:00», - сообщили в Пензенской епархии.

Записаться можно по телефону 8(929)767-21-95.