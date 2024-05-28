Пензенская епархия ищет волонтеров для поездок в детский дом-интернат

Пензенская епархия ищет желающих принять участие в летнем сезоне проекта «Поездки в Мокшанский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».
В интернате проживает около 900 ребят с серьезными ментальными и физическими заболеваниями. Здесь есть дети с синдром Дауна, эписиндромом, тяжелыми формами ДЦП и пороками развития.
Требуются люди, готовые помогать медсестрам гулять с воспитанниками. Также нужны водители с машинами, чтобы доставлять волонтеров до Мокшана и обратно.
«Поездки планируются по средам и субботам, выезд из Пензы в 9:00», - сообщили в Пензенской епархии.
Записаться можно по телефону 8(929)767-21-95.
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