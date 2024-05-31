Может ли подросток стать предпринимателем?

31.05.2024 | 15:45

Вопрос от интернет-пользователя

Сын придумал бизнес-идею и хочет ее реализовать. Но ему только 15 лет. Сможет ли он зарегистрироваться как ИП?

Ответ специалиста

Согласно Гражданскому кодексу РФ, индивидуальным предпринимателем может стать любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия, рассказывают эксперты портала госуслуг.

Но также зарегистрироваться в качестве ИП могут и подростки, например, с 16 лет объявленные дееспособными. Тогда ответственность по своим обязательствам будет нести сам несовершеннолетний.

При условии согласия родителей заниматься бизнесом можно и с 14 лет. Однако при совершении сделок будет требоваться письменное разрешение взрослых.