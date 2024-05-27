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Общество

«Максимум науки»: юные пензенцы попробовали себя в роли ученых

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Выделить ДНК банана, увидеть древнейшие микроорганизмы, которые существуют на Земле более двух миллиардов лет, собрать и испытать суперболл (модель спускаемого космического аппарата), надуть шарик с помощью химической реакции - на два дня, 25 и 26 мая, гимназия «Максимум» превратилась в центр живой и увлекательной науки, где ее можно было трогать руками.

Фестиваль «Максимум науки» устроили по случаю окончания учебного года гимназия «Максимум» и пензенский ДНК - Детский научный клуб.

«На фестивале мы хотели показать, что наука - это близкий и доступный каждому мир, то, что окружает нас каждый день. Мы предложили детям и родителям почувствовать себя настоящими учеными и получили огромный позитивный отклик. Мамы и папы вместе с детьми увлеченно разгадывали математические головоломки, собирали всевозможные конструкторы, участвовали в химических опытах.

«Максимум науки»: юные пензенцы попробовали себя в роли ученых

Безусловно, такие мероприятия мотивируют детей к познанию мира, пробуждают интерес. Наша задача - поддерживать детей в их стремлении добывать знания, делать открытия, создавать новое и необычное», - рассказала генеральный директор частной гимназии «Максимум» Ирина Балынова.

«Максимум науки»: юные пензенцы попробовали себя в роли ученых

Фестиваль полностью оправдал свое название. 60 интерактивных площадок заняли три этажа. Занятия затрагивали самые значимые области мировой науки: биологию и медицину, химию, физику, математику, IT, науки о Земле.

Как устроено тело человека, что оно умеет, как работает мозг - на площадках анатомии эти сложные вопросы превращались в наглядные образы, понятные даже младшим школьникам. Те, кому математика и физика казались «страшными» предметами, по-новому взглянули на них и перестали бояться.

«Спасибо огромное за такое познавательное мероприятие! Не хотелось уходить, хотя попробовали и побывали везде. И лекции послушали про кровь, про тихоходку, смастерили суперболл, скелет и шапочку-мозг. Невероятно красивые бабочки и живые гусеницы! Заряд витаминов для ума, море позитивных эмоций и впечатлений!» - поделилась эмоциями мама юной исследовательницы Даши Ольга Пугачева.

Организаторы фестиваля получили от детей и родителей множество положительных отзывов и пожеланий повторить «Максимум науки» в следующем году.

Реклама. Заказчик - ООО «Максимум».

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