В Кузнецке не нашлось безопасных для купания водоемов

18.06.2020 | 08:54

В Кузнецке нет мест, безопасных для купания. Об этом сообщил и. о. начальника городского управления по делам ГОЧС Павел Шигаев на брифинге, состоявшемся в среду, 17 июня.

По словам чиновника, на территории Кузнецка расположены четыре водных объекта: водоем в Дуванном овраге, заполненная водой низина у Легкого родника, водоем у гидротехнического сооружения в Долгушине и река Труев.

Однако ни на одном из них не оборудовано место для массового отдыха. На берегах установлены знаки «Купаться запрещено» и информационные стенды с номерами экстренных служб.

В летний период по водоемам ежедневно проводятся рейды. За купание в местах, где есть запретительные знаки, нарушителей штрафуют на сумму от ста до пятисот рублей.

«Кроме того, в летний период, организовано дежурство преподавательского состава на водоемах. В общеобразовательных организациях на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди детей и родителей по вопросу правил поведения детей на воде», - подчеркнули в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Ранее сообщалось, что берегах водоемов Пензы в дополнение к уже установленным знакам «Купание запрещено» появились таблички с надписью: «В этом месте утонул человек». Данные меры призваны напомнить жителям о том, что купание в необорудованных местах опасно для жизни.