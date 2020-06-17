У водоемов Пензы размещают таблички с информацией об утонувших

17.06.2020 | 15:30

На берегах пензенских водоемов в дополнение к уже установленным знакам «Купание запрещено» появились таблички с надписью: «В этом месте утонул человек» и информация об ответственности за нарушения.

Отдыхающим у воды напоминают, что за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения КоАП РФ предусматривает штраф или административный арест на срок до 15 суток. А по Кодексу Пензенской области об административных правонарушениях также положен штраф за купание в пьяном виде.

В настоящее время таблички размещены на 10 точках. Данные меры призваны напомнить жителям о том, что купание в необорудованных местах опасно для жизни.

«Сотрудники Управления по делам ГОЧС Пензы также проводят ежедневные рейды по местам отдыха у воды. Особое внимание при этом уделяется детям без присмотра взрослых и нетрезвым отдыхающим», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Усилить контроль за поведением отдыхающих у воды потребовал в понедельник, 15 июня, губернатор Иван Белозерцев. Он анонсировал изменение в региональном законодательстве, согласно которому детям до 14 лет нельзя будет находиться на берегу без взрослых.