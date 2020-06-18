Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|16:30
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Общество

Стало известно, проголосуют ли в больницах пациенты с коронавирусом

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Пандемия коронавируса внесла свои поправки в избирательный процесс. В четверг, 18 июня, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков пояснил, как будет проходить голосование о принятии поправок в Конституцию РФ в больницах, в том числе тех, где находятся пациенты с коронавирусом.

«На первом месте стоит конституционное право на охрану здоровья и на жизнь, а потом уже - на реализацию активного избирательного права», - отметил он.

Избирательных участков в лечебных учреждениях не будет. В компетенции главврача за три дня до начала голосования подать списки пациентов, которые желают участвовать в процедуре. К ним придут члены избирательной комиссии с переносным ящиком.

«Однако если больница будет закрыта на карантин, в ней будет так называемая красная зона или отделение реанимации с инфицированными больными, то я своих членов комиссии туда не пошлю ни при каких обстоятельствах. Во главе угла должны стоять жизнь и здоровье. Да и как потом обрабатывать побывавший в зоне риска ящик? Он может способствовать распространению заболевания», - подчеркнул председатель избиркома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Из окна пусть кивнут,этого достаточно будет.

Гость||

за них и так проголосуют

Гость||

Вы ещё клиентов морга попросите проголосовать.они,думаю ,не будут против.

Гость||

Родственница работает в одном МБУ, их там в приказном порядке заставляют открепляться от своих участков и прикрепляться к этому МБУ, чтобы голосовать именно так.

Гость||

*там

Гость||

Во главе угла стоит жизнь и здоровье гражданина . Причем одного единственного.

Гость||

Да так всегда и было.у меня сын учился в школе так учитель попросила сделать все как надо.от крепиться и при крепиться куда нужно и за кого нужно.

Гость||

Кругом одна ложь и показуха.

Гость||

Когда же выпустят на работу?Второй этап пора.Жить на что...

Гость||

когда портвейн подешевеет?

Гость||

У меня покойный дед хочет проголосовать, на кладбище придут? Только он против голосовать будет

Гость||

Гость писал(a):

Да так всегда и было.у меня сын учился в школе так учитель попросила сделать все как надо.от крепиться и при крепиться куда нужно и за кого нужно.
А что мешает не подчиниться учителю? Попа жим жим?

Гость||

Гость писал(a):

Родственница работает в одном МБУ, их там в приказном порядке заставляют открепляться от своих участков и прикрепляться к этому МБУ, чтобы голосовать именно так.
Голосовать за окончательное закрепощение, за путинизм-феодализм.

Гость||

Гость писал(a):

Да так всегда и было.у меня сын учился в школе так учитель попросила сделать все как надо.от крепиться и при крепиться куда нужно и за кого нужно.
Учитель - барыня, а вы холопы? У вас нет чуства собственного достоинства, человеческого достоинства. Вы не люди - вы терпилы.

Имя: Гость
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