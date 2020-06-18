Стало известно, проголосуют ли в больницах пациенты с коронавирусом

18.06.2020 | 14:39

Пандемия коронавируса внесла свои поправки в избирательный процесс. В четверг, 18 июня, председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков пояснил, как будет проходить голосование о принятии поправок в Конституцию РФ в больницах, в том числе тех, где находятся пациенты с коронавирусом.

«На первом месте стоит конституционное право на охрану здоровья и на жизнь, а потом уже - на реализацию активного избирательного права», - отметил он.

Избирательных участков в лечебных учреждениях не будет. В компетенции главврача за три дня до начала голосования подать списки пациентов, которые желают участвовать в процедуре. К ним придут члены избирательной комиссии с переносным ящиком.

«Однако если больница будет закрыта на карантин, в ней будет так называемая красная зона или отделение реанимации с инфицированными больными, то я своих членов комиссии туда не пошлю ни при каких обстоятельствах. Во главе угла должны стоять жизнь и здоровье. Да и как потом обрабатывать побывавший в зоне риска ящик? Он может способствовать распространению заболевания», - подчеркнул председатель избиркома.