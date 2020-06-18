Пензенцам рассказали о жизни маршала Георгия Жукова

18.06.2020 | 19:12

В такой день на здании городской администрации разве что флаги были не приспущены. 18 июня умер человек, имя которого гордо носит площадь перед мэрией. Георгий Константинович Жуков - великий военачальник, четырежды Герой Советского Союза и, как его называли в стране после Великой Отечественной войны, маршал Победы. Портрет полководца украшает фасад здания.

В 1915 году Георгий Жуков пошел в армию, участвовал в Первой мировой войне. Унтер-офицер получил два Георгиевских креста - IV и III степени. Но с тех пор как Жуков стал служить в Красной армии, он эти награды за битвы за веру, царя и Отечество никогда не надевал.

В его жизни было много необычных моментов, и один из них связан с Пензой. Здесь он никогда не был, но в декабре 1941-го, кода Красная армия одержала победу над фашистами под Москвой, контакт с городом был установлен.

«Директор Пензенского художественного училища Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов написал письмо Георгию Константиновичу и послал подарок в честь такого знаменательного события, когда фашисты были впервые побиты. Он отправил свой личный серебряный портсигар и мундштук, усыпанный драгоценными камнями и обрамленный золотом», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Между двумя великими людьми завязалась короткая переписка.

«Неожиданно для самого Ивана Силыча 23 февраля 1942 года ему пришло письмо, а в письме была фотография Жукова с подписью «Ивану Силычу от Георгия Константиновича Жукова. Будем продолжать бить фашистов!» - сообщил Владимир Первушкин.

После войны любимец народа и армии попал в немилость к Сталину, а потом - к Хрущеву. У полководца настали трудные времена. Власть старалась, чтобы народ забыл героя. Во многом это стало причиной его ухода из жизни в 77 лет.

Маршал Советского Союза скончался 18 июня 1974 года. Несмотря на последнюю волю Жукова предать его тело земле, он был кремирован, а урну с прахом захоронили в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.