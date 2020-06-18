Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|19:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенцам рассказали о жизни маршала Георгия Жукова

Печать

В такой день на здании городской администрации разве что флаги были не приспущены. 18 июня умер человек, имя которого гордо носит площадь перед мэрией. Георгий Константинович Жуков - великий военачальник, четырежды Герой Советского Союза и, как его называли в стране после Великой Отечественной войны, маршал Победы. Портрет полководца украшает фасад здания.

В 1915 году Георгий Жуков пошел в армию, участвовал в Первой мировой войне. Унтер-офицер получил два Георгиевских креста - IV и III степени. Но с тех пор как Жуков стал служить в Красной армии, он эти награды за битвы за веру, царя и Отечество никогда не надевал.

В его жизни было много необычных моментов, и один из них связан с Пензой. Здесь он никогда не был, но в декабре 1941-го, кода Красная армия одержала победу над фашистами под Москвой, контакт с городом был установлен.

«Директор Пензенского художественного училища Иван Силыч Горюшкин-Сорокопудов написал письмо Георгию Константиновичу и послал подарок в честь такого знаменательного события, когда фашисты были впервые побиты. Он отправил свой личный серебряный портсигар и мундштук, усыпанный драгоценными камнями и обрамленный золотом», - рассказал доктор исторических наук Владимир Первушкин.

Между двумя великими людьми завязалась короткая переписка.

«Неожиданно для самого Ивана Силыча 23 февраля 1942 года ему пришло письмо, а в письме была фотография Жукова с подписью «Ивану Силычу от Георгия Константиновича Жукова. Будем продолжать бить фашистов!» - сообщил Владимир Первушкин.

После войны любимец народа и армии попал в немилость к Сталину, а потом - к Хрущеву. У полководца настали трудные времена. Власть старалась, чтобы народ забыл героя. Во многом это стало причиной его ухода из жизни в 77 лет.

Маршал Советского Союза скончался 18 июня 1974 года. Несмотря на последнюю волю Жукова предать его тело земле, он был кремирован, а урну с прахом захоронили в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте