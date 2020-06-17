Вадим Супиков оперативно решил проблему избирателей

17.06.2020 | 15:42

В общественную приемную руководителя фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадима Супикова с заявлением обратился председатель уличного комитета Александр Акименко.

«Сильным ветром сломало ветви аварийного дерева напротив домов № 1 и 9 по 1-му переулку Верещагина, они опасно склонились над проезжей частью и представляют угрозу для жизни и здоровья пешеходов и автомобилистов», - говорилось в обращении.

После выезда на место был определен объем необходимых работ, аварийное дерево спилили и вывезли на полигон твердых бытовых отходов.

Жители выразили благодарность депутату за оперативную помощь и постоянное внимание к проблемам избирателей.