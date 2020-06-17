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Общество

В Пензе вернулись к вопросу о рюмочных в жилых домах

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Питейные заведения шаговой доступности, которые владельцы часто маскируют под безобидные предприятия общественного питания, уже не первый год являются источником головной боли жильцов многоэтажек.

Депутаты гордумы задали вопрос, когда это кончится, в ходе работы одной из постоянных комиссий.

«Какова у нас будет судьба так называемых разливаек в многоквартирных жилых домах?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

«К сожалению, на сегодняшний день федеральный закон № 171 на территории Российской Федерации дает полномочия субъекту Российской Федерации регламентировать работу магазинов. По общепиту внесены изменения. Сферу общественного питания, поскольку ее считают наиболее пострадавшей, не относят к вопросам регулирования субъектом.

Поэтому по предприятиям общественного питания мы не можем в рамках наделенных полномочий принять никаких документов», - ответила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Представители управления совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проводят регулярные рейды, чтобы пресечь незаконную предпринимательскую деятельность. Ведь в основном в таких заведениях продают алкоголь либо без лицензии, либо контрафактный.

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