В Пензе вернулись к вопросу о рюмочных в жилых домах

17.06.2020 | 18:24

Питейные заведения шаговой доступности, которые владельцы часто маскируют под безобидные предприятия общественного питания, уже не первый год являются источником головной боли жильцов многоэтажек.

Депутаты гордумы задали вопрос, когда это кончится, в ходе работы одной из постоянных комиссий.

«Какова у нас будет судьба так называемых разливаек в многоквартирных жилых домах?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Александр Смирнов.

«К сожалению, на сегодняшний день федеральный закон № 171 на территории Российской Федерации дает полномочия субъекту Российской Федерации регламентировать работу магазинов. По общепиту внесены изменения. Сферу общественного питания, поскольку ее считают наиболее пострадавшей, не относят к вопросам регулирования субъектом.

Поэтому по предприятиям общественного питания мы не можем в рамках наделенных полномочий принять никаких документов», - ответила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

Представители управления совместно с сотрудниками полиции и Роспотребнадзора проводят регулярные рейды, чтобы пресечь незаконную предпринимательскую деятельность. Ведь в основном в таких заведениях продают алкоголь либо без лицензии, либо контрафактный.