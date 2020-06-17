В Пензе рассказали, как плановым пациентам попасть в медучреждения

17.06.2020 | 18:00

Роста заболеваемости уже нет, достигнуто определенное плато. Специалисты даже говорят о снижении количества выявляемых пензенцев, зараженных коронавирусом. Это позволяет некоторым медицинским учреждениям возобновить свою работу с плановыми пациентами.

«Сейчас мы готовим корпус, в котором разместим больных кардиологического, неврологического, нефрологического, эндокринологического профиля, чтобы те больные, кому необходима помощь по этим направлениям, имели возможность ее получать», - сообщил главный врач Пензенской областной больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Однако лечение будет проводиться не так, как раньше. Пациентам придется выполнить ряд условий, которых до пандемии не было.

«Прежде чем попасть к нам в отделение, эти больные должны будут пройти консультацию у наших специалистов в поликлинике. Эти больные должны будут обязательно сдать тест на коронавирус, тест на иммуноглобулины, и только при отрицательных показателях обследований они поступают на лечение в профильное отделение», - пояснил Вячеслав Космачев.

В области за последние сутки, по данным оперативного штаба, тест на коронавирусную инфекцию положительный у 91 пациента. Общее число заболевших за весь период пандемии - 4 006. В регионе новых смертей от COVID-19 нет, всего же скончался 31 человек.