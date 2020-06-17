В МЧС рассказали о порядке оповещения жителей области через СМС

17.06.2020 | 13:21

В среду, 17 июня, в Главном управлении МЧС по Пензенской области рассказали, каким образом происходит информирование населения через СМС.

Претензии у жителей области к спасателям появились после того, как 12 июня на область обрушился ураган. Пензенцы посетовали, что в этот день не получили предупреждений об ухудшении погоды.

Как пояснил начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области Виталий Кузенькин, оповещение происходит в случае угрозы чрезвычайной ситуации или ее свершении. Функция возлагается на органы власти, которые занимаются защитой населения и предотвращением ЧС.

Процесс начинается с того, что гидрометеоцентр готовит прогноз и присылает бюллетень в управление МЧС.

«Есть понятия «неблагоприятные погодные явления» и «опасные погодные явления». К примеру, если скорость ветра 15-25 м/с, это неблагоприятное явление, если выше 25 м/с - опасное. В первом случае это желтый уровень опасности, во втором - красный. Причем опасность погоды классифицируется по ГОСТу. Скажем, завтра у нас прогнозируется гроза и град - это неблагоприятные явления», - пояснил Кузенькин.

Получив такой прогноз (от поступает с 11:00 до 11:30), согласно инструкции в течение 10 минут сотрудники МЧС готовят СМС-заявку на оповещение населения по всей территории Пензенской области. Она представляет собой короткое сообщение и телефон для справок - 101 и 01. Заявка уходит в регионы, где находятся головные офисы сотовых операторов, так как их филиалы в Пензенской области неправомочны самостоятельно принимать решение об оповещении населения.

Однако есть некоторые нюансы: операторы сами решают, рассылать ли им сообщения и в какое время это делать. Например, один из них считает нужным оповещать людей только в том случае, если погодные явления грозят быть опасными. Другой - если по этим неблагоприятным явлениям введен режим повышенной готовности. Также исключительно от оператора зависит, сколько абонентов получат оповещения.

Виталий Кузенькин подчеркнул: согласно закону «О связи» отказ от экстренного извещения потребителей не допускается. То есть каждый абонент должен получить оповещение.

Нормы по времени от получения прогноза до получения СМС абонентом нет.

«Вы прекрасно помните снегопад 11 апреля. Последние СМС-заявки мы отправили операторам около 7 вечера, а операторы рассылали всю ночь. Это зависит от аппаратуры, серверов - чисто техническая работа. Наша задача - предоставить информацию сотовому оператору для оповещения», - подчеркнул Кузенькин.

Он добавил, что помимо СМС-оповещений информация сразу выставляется на сайте главного управления и доводится до информагентств. Также готовятся официальные письма в правительство области, во все организации и главам муниципальных образований, чтобы они успели принять превентивные меры.