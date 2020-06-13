Разгул стихии в Пензе: дороги затопило, машины повредило градом

13.06.2020 | 09:12

Поздно вечером 12 июня на Пензу обрушилась стихия. В городе прошел сильный дождь с градом, дороги затопило. Ураганный ветер поломал деревья. Жители города в соцсетях поделились фотографиями и видеороликами, сделанными в разных микрорайонах.

Настоящие озера возникли в Арбекове: в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Лозицкой, на кольце у торгового центра «Берлин».

Градом повредило автомобили. Горожане сообщали о разбитых лобовых стеклах и сколах на кузовах своих транспортных средств.

Многие машины остались без номеров. Группы в соцсетях пестрят сообщениями о табличках, найденных в лужах.

В нескольких микрорайонах рухнули деревья. На улицах Ново-Казанской и Измайлова сломанные стволы оказались на земле вблизи припаркованных машин. «Повезло», - констатировали интернет-пользователи.

Несколько магазинов затопило. Лужи разлились по «Ленте», «Коллажу» и другим крупным торговым центрам.

Из-за непогоды оказалось повреждено и здание магазина на ул. 8 Марта.

Теперь горожанам предстоит подсчитать ущерб, нанесенный разгулом стихии.

В комментариях пензенцы посетовали, что региональное ГУ МЧС в этот день не разослало предупреждения об ухудшении погоды.

«А знаете, что самое смешное - когда не надо, МЧС задалбывает своими смсками об усилении ветра. Зато сегодня, когда реально нужно было предупредить всех о граде, они ничего не прислали», - пожаловался один из участников группы «Пенза live» во «Вконтакте».

Между тем, предупреждение о надвигающейся стихии было размещено на официальном сайте ведомства.

«13.06.2020 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидается гроза, днем местами порывы северо-восточного ветра до 15-18 м/сек», - говорилось в сообщении.