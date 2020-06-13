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Общество

Разгул стихии в Пензе: дороги затопило, машины повредило градом

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Поздно вечером 12 июня на Пензу обрушилась стихия. В городе прошел сильный дождь с градом, дороги затопило. Ураганный ветер поломал деревья. Жители города в соцсетях поделились фотографиями и видеороликами, сделанными в разных микрорайонах.

Настоящие озера возникли в Арбекове: в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Лозицкой, на кольце у торгового центра «Берлин».

Градом повредило автомобили. Горожане сообщали о разбитых лобовых стеклах и сколах на кузовах своих транспортных средств.

Многие машины остались без номеров. Группы в соцсетях пестрят сообщениями о табличках, найденных в лужах.

В нескольких микрорайонах рухнули деревья. На улицах Ново-Казанской и Измайлова сломанные стволы оказались на земле вблизи припаркованных машин. «Повезло», - констатировали интернет-пользователи.

Несколько магазинов затопило. Лужи разлились по «Ленте», «Коллажу» и другим крупным торговым центрам.

Из-за непогоды оказалось повреждено и здание магазина на ул. 8 Марта.

Теперь горожанам предстоит подсчитать ущерб, нанесенный разгулом стихии.

В комментариях пензенцы посетовали, что региональное ГУ МЧС в этот день не разослало предупреждения об ухудшении погоды.

«А знаете, что самое смешное - когда не надо, МЧС задалбывает своими смсками об усилении ветра. Зато сегодня, когда реально нужно было предупредить всех о граде, они ничего не прислали», - пожаловался один из участников группы «Пенза live» во «Вконтакте».

Между тем, предупреждение о надвигающейся стихии было размещено на официальном сайте ведомства.

«13.06.2020 года прогнозируется желтый уровень погодной опасности, местами по Пензенской области ожидается гроза, днем местами порывы северо-восточного ветра до 15-18 м/сек», - говорилось в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото и видео vk.com: «Типичная Пенза», «СОВА ПЕНЗА АВТО», «Пенза live»
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Гость||

Никогда не было и вот опять.

Гость||

МЧС предупреждало смс-ками, только они писали про 13 июня

Гость||

Это подарок на день России.

Гость||

МЧС присылали смс с предупреждением.

Гость||

Гость писал(a):

МЧС присылали смс с предупреждением.
Видимо, ну очень выборочно предупреждали! Никому в семье(4 человека) СМС НЕ прислали. Сегодня звонила тетка, она на даче живет. Ей СМС тоже НЕ прислали. Зато до этого, как уже выше сообщалось, буквально задалбывали

Гость||

Присылали билайну, а МТС нет. Вот такое разделение.

Гость||

У нашей семьи Мегафон. Ничего не присылали.

Гость||

Машины надо ставить в гараж. Это божья кара, отнеситесь с пониманием, жоповозы.

Гость||

Гость писал(a):

СМС НЕ прислали. Сегодня звонила тетка, она на даче живет. Ей СМС тоже НЕ прислали. Зато до этого, как уже выше сообщалось, буквально задалбывали
И чо? Зато мы государевы люди, а не смерды какие...

Гость||

Билайн - присылали, но предупреждение было о 13 июня. Число что ли перепутали...

Гость||

Или сегодня опять ждать...

Гость||

А какой смысл вас предупреждать? куда бы вы свой автохлам спрятали?

Гость||

На Яндекс-погоде вчера был прогноз о грозе и время точное начала прогнозировалось. Мы как-то на смс-ки от мчс не рассчитываем.

Гость||

в ночь с 11 на 12? опять 11 анал жжет

Гость||

Да, возможно сегодня опять тряханёт, не зря 13 июня написали.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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