За самовольное пользование водоснабжением будут штрафовать

12.04.2024 | 09:12

В четверг, 11 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий наказание за самовольное пользование водопроводом и канализацией.

Сейчас статья 7.20 КоАП РФ предусматривает ответственность за самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Штрафы для граждан составляют 1-1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - 2-3 тысячи, для юридических лиц - 20-30 тысяч рублей.

В статью предлагается внести изменения и штрафовать также и за незаконное использование сетей.

Как сообщает «Парламентская газета», ко второму чтению наказание планируют серьезно ужесточить.

Парламентарии полагают, что санкции должны быть такими же, как за подключение к электрическим сетям: для физических лиц - 10-15 тысяч, для должностных - 30-80 тысяч или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, для юрлиц - 100-200 тысяч рублей.

Использование коммунальных систем признается самовольным, если отсутствует договор на холодное водоснабжение, водоотведение или единый договор, нарушена сохранность контрольных пломб на задвижках, произведена врезка в водопроводную сеть до установления прибора учета.