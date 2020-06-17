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Общество

Роспотребнадзор сообщил о состоянии пензенских пляжей

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о состоянии зон отдыха у водоемов.

Как подчеркнули в ведомстве, они смогут функционировать только на третьем этапе снятия ограничений режима повышенной готовности, тогда как регион находится пока лишь на первом этапе. При этом должно быть выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, но пока заявлений на получение таких документов не поступало.

К началу купального сезона на пляжах должны установить контейнеры и туалеты, завезти свежий песок, благоустроить подъезды, очистить дно водоема, покрасить грибки, скамейки, раздевалки.

Хотя официальное открытие откладывается на неопределенное время, санитарные врачи проверяют состояние мест отдыха.

В частности, в Пензе качество воды во всех водоемах не отвечает требованиям по микробиологическим показателям, а на ряде объектов - нормам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

«Также не проводятся должные работы по благоустройству территории и оборудованию пляжей. Солнцезащитные грибки частично сломаны, не установлены скамейки с урнами, контейнеры для сбора ТБО, контейнерные площадки не огорожены, туалеты не окрашены и не очищены, территории замусорена, чистый песок не завезен, место для купания детей не оборудовано», - перечислили недочеты в пресс-службе управления.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

К началу купального сезона на пляжах должны установить контейнеры и туалеты, завезти свежий песок, благоустроить подъезды, очистить дно водоема, покрасить грибки, скамейки, раздевалки.
и все это ОБЯЗАНА делать администрация города.

Гость||

Все отходы в суру, а потом купаются там. Где голова у людей? Практически в канализации плавать хотят...

Гость||

Гость писал(a):

Все отходы в суру, а потом купаются там. Где голова у людей? Практически в канализации плавать хотят...
Так они ж в масках будут.

Имя: Гость
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