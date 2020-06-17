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Общество

Опубликована география новых случаев коронавирусной инфекции

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Из 91 новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 31 (34%) приходится на Пензу.

На втором месте - Каменский район, в нем зафиксировано 10 случаев заболевания. На третьем - Земетчинский - 8 пациентов (днем раньше в этом районе выявлено 19 фактов заболевания COVID-19).

Далее в списке по мере убывания следуют Лунинский (7) и Мокшанский (6) районы.

По 4 случая зарегистрировано в Колышлейском и Лунинском районах и Кузнецке, по 3 - в Малосердобинском и Нижнеломовском районах, по 2 - в Тамалинском, Пензенском, Городищенском и Пачелмском, по одному - в Сердобском, Сосновоборском и Спасском районах.

По данным на 17 июня, в Пензенской области насчитывается 4 006 инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 91 пациента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Из 91 новых выявленных случаев
Завтра 90 или 89?

Гость||

Хоть бы не позорились со статистикой, страна месяц уже на плато, а Пенза 1 день высокий показатель, а потом каждый день минус 1,стыдоба. Родственница болела, ставили пневмонию, а она потом сдала тест на антитела, и показало что она болела, вот думает шумиху что ли поднять...

Гость||

Гость писал(a):

Завтра 90 или 89?
90! 89 уже рекордный спад будет)

Гость||

Гость писал(a):

17.06.2020 11:35|Хоть бы не позорились со статистикой, страна месяц уже на плато, а Пенза 1 день высокий показатель, а потом каждый день минус 1,стыдоба. Родственница болела, ставили пневмонию, а она потом сдала тест на антитела, и показало что она болела, вот думает шумиху что ли поднять...
Нефиг тут думать....

Гость||

Гость писал(a):

Родственница болела, ставили пневмонию, а она потом сдала тест на антитела, и показало что она болела, вот думает шумиху что ли поднять...
сам придумал? фейк!

Гость||

старая тема. всем надоела. может какую другую болезнь придумаем.?

Гость||

В Лунинском районе 7 или 4?

Гость||

7,4

Гость||

Лунино не определилось

Гость||

На карте нет Лунино.

Гость||

Враньё!!! В Тамале на прошлой неделе писали что по району 73 заболевших короной...

Гость||

Куда пропал Сердобск?

Гость||

59 на карте в Сердобске, 1 прибавился

Гость||

Такие показатели дают, чтобы губернатору нашему не попало!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

17.06.2020 12:25|Куда пропал Сердобск?
туда же где и Лунино, с лица Земли......

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Имя: Гость
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