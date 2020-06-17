Опубликована география новых случаев коронавирусной инфекции

17.06.2020 | 11:27

Из 91 новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией 31 (34%) приходится на Пензу.

На втором месте - Каменский район, в нем зафиксировано 10 случаев заболевания. На третьем - Земетчинский - 8 пациентов (днем раньше в этом районе выявлено 19 фактов заболевания COVID-19).

Далее в списке по мере убывания следуют Лунинский (7) и Мокшанский (6) районы.

По 4 случая зарегистрировано в Колышлейском и Лунинском районах и Кузнецке, по 3 - в Малосердобинском и Нижнеломовском районах, по 2 - в Тамалинском, Пензенском, Городищенском и Пачелмском, по одному - в Сердобском, Сосновоборском и Спасском районах.

По данным на 17 июня, в Пензенской области насчитывается 4 006 инфицированных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 91 пациента.