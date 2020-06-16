В одном из районов области выявили 19 новых случаев заражения вирусом

16.06.2020 | 13:21

Во вторник, 16 июня, региональный оперативный штаб рассказал о том, жителями каких муниципальных образований являются новые пациенты с коронавирусом.

Из 92 человек, диагноз у которых подтвердился за последние сутки, 38 - из Пензы, 19 - из Земетчинского района, 7 - из Городищенского, 6 - из Каменского, по 4 - из Бессоновского и Пензенского, 3 - из Неверкинского, по 2 - из Мокшанского, Лунинского, Спасского районов и Кузнецка, по 1 - из Белинского, Нижнеломовского и Колышлейского районов.

По данным на 16 июня, общее количество инфицированных в Пензенской области - 3 915, выздоровевших - 3 075, умерших - 31.