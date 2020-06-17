Безработным пензенцам пересчитают размер пособия

17.06.2020 | 18:12

Пособия по безработице станут больше. Изменения касаются тех, кому были изначально назначены минимальные выплаты. Теперь гражданам вместо 1 500 рублей начислят 4 500.

Тем, кто уже получает свои деньги, обращаться для перерасчета в центр занятости не нужно, его сделают автоматически. Не останутся без поддержки и индивидуальные предприниматели.

«Которые прекратили свою деятельность после 1 марта 2020 года и также признаны в установленном порядке безработными. Будет назначено пособие в максимальном размере (12 130 рублей) по безработице - в течение трех месяцев начиная с июня 2020 года. Выплаты будут осуществлены не позднее 1 октября», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Также доплаты в размере 3 000 рублей получат нетрудоустроенные граждане, имеющие несовершеннолетних детей.

«Если родители оба являются безработными, то данная доплата будет произведена только одному из родителей», - рассказал Алексей Качан.

Никаких дополнительных действий для получения таких выплат предпринимать не надо. Центры занятости самостоятельно проверят все ранее поданные заявления. В области запущен механизм межведомственного взаимодействия, что освобождает граждан от сбора пакетов документов.