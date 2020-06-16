В Спасском соборе началось состязание штукатуров-маляров

16.06.2020 | 18:12

С божьей помощью стартовал региональный конкурс «Лучший по профессии». Штукатуры-маляры будут состязаться, отделывая Спасский кафедральный собор.

«Был специально выбран такой объект, где нужна помощь всей строительной отрасли Пензенской области. Сегодня лучшие штукатуры-маляры будут выполнять здесь конкурсное задание и помогать нашей епархии в достройке Спасского собора», - рассказал председатель конкурсной комиссии Александр Пресняков.

«Началась установка иконостаса, уже повесили первые паникадила. Я надеюсь, что в течение следующего полугодия все отделочные работы закончатся», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В конкурсе принимают участие 15 человек. Ольга Сарычева, как и все штукатуры, пришедшие в храм, с огромной ответственностью относится к привычному делу в нештатном месте.

«Здесь и качество будет другое, и сами будем выкладываться по полной, потому что объект серьезный. Будем стараться, чтобы было безупречно», - пояснила женщина.

В течение нескольких дней по шесть часов будут длиться конкурсные смены. Участникам предстоит оштукатурить, зашпатлевать и покрасить десятки квадратных метров церковных стен. Оцениваются качество и скорость.

«Я начала грунтовать помещение где-то в половине десятого, а сейчас уже шпатлюю. Отличные стены, прямо хочется работать!» - прокомментировала Ольга Сарычева.

Победителям и призерам областного конкурса «Лучший по профессии», предположительно, в сентябре будут вручены ценные призы за преданность рабочему ремеслу.