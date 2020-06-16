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Общество

В Спасском соборе началось состязание штукатуров-маляров

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С божьей помощью стартовал региональный конкурс «Лучший по профессии». Штукатуры-маляры будут состязаться, отделывая Спасский кафедральный собор.

«Был специально выбран такой объект, где нужна помощь всей строительной отрасли Пензенской области. Сегодня лучшие штукатуры-маляры будут выполнять здесь конкурсное задание и помогать нашей епархии в достройке Спасского собора», - рассказал председатель конкурсной комиссии Александр Пресняков.

«Началась установка иконостаса, уже повесили первые паникадила. Я надеюсь, что в течение следующего полугодия все отделочные работы закончатся», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В конкурсе принимают участие 15 человек. Ольга Сарычева, как и все штукатуры, пришедшие в храм, с огромной ответственностью относится к привычному делу в нештатном месте.

«Здесь и качество будет другое, и сами будем выкладываться по полной, потому что объект серьезный. Будем стараться, чтобы было безупречно», - пояснила женщина.

В течение нескольких дней по шесть часов будут длиться конкурсные смены. Участникам предстоит оштукатурить, зашпатлевать и покрасить десятки квадратных метров церковных стен. Оцениваются качество и скорость.

«Я начала грунтовать помещение где-то в половине десятого, а сейчас уже шпатлюю. Отличные стены, прямо хочется работать!» - прокомментировала Ольга Сарычева.

Победителям и призерам областного конкурса «Лучший по профессии», предположительно, в сентябре будут вручены ценные призы за преданность рабочему ремеслу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Так они НА ХАЛЯВУ будут там впахивать?

Гость||

Конечно нет, за грамоту))) На которой напишут: "ПО ЖИЗНИ ПРЕДАННЫЙ"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Здесь и качество будет другое, и сами будем выкладываться по полной
а на других объектах какое качество?

Гость||

Гость писал(a):

Так они НА ХАЛЯВУ будут там впахивать?
Это же священное место. Им на "Верху" сочтется...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Штукатуры-маляры будут состязаться
Перепрофилировать придется под спортивный объект для состязаний.

Гость||

И здесь хитрожопые обули работяг в белые лапти...

Гость||

А сколько бы она заработала за это время, если бы квартиру отшпаклевала

Гость||

penzainform.ru писал(a):

...«Здесь и качество будет другое, и сами будем выкладываться по полной, потому что объект серьезный. Будем стараться, чтобы было безупречно», - пояснила женщина.[url]

А какие объекты несерьёзные? Какое там качество?

Гость||

ЛОХОТРОН! ЛОХОТРОН. ЛОХОТРОН?

А зарплату обнулили с божьей помощью?

Имя: Гость
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