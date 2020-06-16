В Пензе перекроют движение по улице Окружной

16.06.2020 | 12:44

В среду, 17 июня, в Пензе закроется для движения транспорта часть Окружной улицы.

С 20:00 до 6:00 18 июня нельзя будет проехать от улицы Кривозерье до Воронова. Как пояснили в пресс-службе администрации города, эта мера необходима в связи с укладкой асфальта.

На время действия ограничения автобусы № 70, 89 и маршрутные такси № 33 пойдут от остановки «Фабрика игрушек» по улицам Калинина, Кривозерье, Бурмистрова, через 3-й проезд Бурмистрова с выездом на Окружную и далее по маршруту в обоих направлениях.

«Городские службы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее выбирать альтернативные маршруты движения», - обратились к водителям автотранспорта в мэрии.