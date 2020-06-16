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Общество

Названо число новых носителей коронавируса в Пензенской области

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Число новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области продолжает снижаться. По данным на утро вторника, 16 июня, в регионе зарегистрировали 3 915 носителей COVID-19.

Таким образом, прирост за последние сутки составил 92 случая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни число новых заболевших в регионе снижается. 9 июня был зарегистрирован рекорд (138), затем график пошел на спад: 126 случаев подтвердили 10 июня, 115 - 11-го, 103 - 12-го, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го.

Всего с начала эпидемии выздоровели 3 075 человек, умерли 31: 17 мужчин и 14 женщин.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, уже на этой неделе Пензенская область должна выйти на второй этап смягчения ограничений, наложенных для предотвращения распространения коронавируса. Тем не менее запланированный на 24 июня парад в честь 75-летия Победы решили перенести на более поздний срок.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тем не менее запланированный на 24 июня парад в честь 75-летия Победы решили перенести на более поздний срок.
Ну вот. Хоть одна здравомыслящая идея. И 1 Июля тоже можно не проводить. Смысла не вижу уже.

Гость||

завтра будет 90.тесты не берут.

Гость||

не так страшен этот вирус.болеют выздоравливают смертность на область не значительная и то с хроническими болезнями и ожирением.

Гость||

Вангую завтра будет 89

Гость||

Делайте ставки, господа!

Гость||

Гость писал(a):

не так страшен этот вирус.болеют выздоравливают смертность на область не значительная и то с хроническими болезнями и ожирением.
так оно и есть

Гость||

еще ставки

Гость||

и ждем переход ко второму этапу снятия ограничений, сегодня еще один подходящий день, коэффициент 0,78

Гость||

Подгоняют статистику под голосование 1 июля. Скорее всего, тестов меньше делают просто.

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего, тестов меньше делают просто.
нет просто маски все носят

Гость||

В Подмосковье единороссы раздали маски "Иду на поправку 1 июля"

Гость||

Тесты с 28 мая не готовы!!!!! Это ещё полторы тысячи заболевших по сегодняшний день. Минимум.

Гость||

Гость писал(a):

нет просто маски все носят
Я уже в масках никого месяц как не вижу.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.06.2020 10:44|

Подгоняют статистику под голосование 1 июля. Скорее всего, тестов меньше делают просто.

+++Истину глаголите.

Гость||

Гость писал(a):

Я уже в масках никого месяц как не вижу.
где где же их увидишь они в карманах в сумках главное носят.

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Имя: Гость
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