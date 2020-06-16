Названо число новых носителей коронавируса в Пензенской области

16.06.2020 | 10:31

Число новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области продолжает снижаться. По данным на утро вторника, 16 июня, в регионе зарегистрировали 3 915 носителей COVID-19.

Таким образом, прирост за последние сутки составил 92 случая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни число новых заболевших в регионе снижается. 9 июня был зарегистрирован рекорд (138), затем график пошел на спад: 126 случаев подтвердили 10 июня, 115 - 11-го, 103 - 12-го, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го.

Всего с начала эпидемии выздоровели 3 075 человек, умерли 31: 17 мужчин и 14 женщин.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, уже на этой неделе Пензенская область должна выйти на второй этап смягчения ограничений, наложенных для предотвращения распространения коронавируса. Тем не менее запланированный на 24 июня парад в честь 75-летия Победы решили перенести на более поздний срок.