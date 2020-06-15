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Общество

Губернатор: На этой неделе мы перейдем на 2-й этап снятия ограничений

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«На этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты», - заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 15 июня.

Он подчеркнул: для того чтобы добиться такого результата, нужно понимание граждан и соблюдение ими всех требований.

«Пока мы в целом идем в правильном направлении, но нужно продолжать проводить разъяснительную работу с населением», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что тех, кто не понимает важность следования всем правилам, необходимо штрафовать, потому что они подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих.

Он заключил, что только тогда будет возможность выйти из режима повышенной готовности, запустить в полную силу детские сады, летнюю оздоровительную кампанию, открыть магазины, туристические фирмы, которые до сих пор не работают.

На первый этап область вышла 1 июня. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). Пензенцам разрешили заниматься спортом на улице, прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

Ранее Иван Белозерцев заявлял, что возможность выйти на второй этап смягчения режима повышенной готовности появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. 1 июня он составлял 0,98, 2-го - 0,97.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Теннисные корты открыты,а ворота кладбищ на замке. Это нормально?

Гость||

Где результаты тестов за май!!!!

Гость||

Вам обязательно через ворота? Там дырки есть в заборе, никто не гоняет.

Гость||

Они там совсем того? На восходящем тренде на флуктуациях (в праздники и выходные!) насчитывают какие-то "коэффициенты" и снимать ограничения?

10 выявленных случаев в день: вводим ограничения

80 выявленных случаев: переходим на 1-й этап снятия ограничений

90 выявленных случаев: переходим на 2-й этап снятия ограничений

Кто-нибудь может объяснить логику?

Гость||

сегодня любая цифра менее 95 случаев заражения даст коэффициент 0,8 и меньше и, соответственно, приведет к переходу ко второму этапу снятия ограничений

Гость||

Гость писал(a):

сегодня любая цифра менее 95 случаев заражения даст коэффициент 0,8 и меньше и, соответственно, приведет к переходу ко второму этапу снятия ограничений
и это просто замечательно!

Гость||

Гость писал(a):

и, соответственно, приведет к переходу ко второму этапу снятия ограничений
Этот коэффициент не обязывает снимать ограничения. Он является необходимым для снятия, но если по факту остается полная задница (в день у нас сейчас выявленных заболеваний БОЛЬШЕ, чем при переходе на 1-й этап), то ограничения могут сохраняться.

Ваня, ау! Проявил разум с парадом - прояви и тут. Спаси жизни земляков, не снимай ограничения при восходящем тренде!

Гость||

Гость писал(a):

15.06.2020 09:49|

Где результаты тестов за май!!!

Мне тоже интересны сводные результаты.

Гость||

Гость писал(a):

Этот коэффициент не обязывает снимать ограничения. Он является необходимым для снятия, но если по факту остается полная задница (в день у нас сейчас выявленных заболеваний БОЛЬШЕ, чем при переходе на 1-й этап), то ограничения могут сохраняться.

Ваня, ау! Проявил разум с парадом - прояви и тут. Спаси жизни земляков, не снимай ограничения при восходящем тренде!

обязывающим он не является, но сейчас установка на снятие скорейшее всех ограничений, так что ограничения будут дальше сниматься и к 1 июля, вероятно, все будет снято

Гость||

Откройте бассейн в Ахунах!

Гость||

А где 50% свободного коечного фонда?

Гость||

Ага, тоже непонятно, 10 случаев в день- все на карантин (впрочем в Пензе его мало кто соблюдал),а когда сто- давай снимай ограничения?

Ваня, колись, что знаешь?

Гость||

Гость писал(a):

обязывающим он не является, но сейчас установка на снятие скорейшее всех ограничений, так что ограничения будут дальше сниматься и к 1 июля, вероятно, все будет снято
Стоит понимать, что получить такой коэффициент можно всего лишь придержав некоторые результаты положительных тестов на один день. Показать сегодня сколько надо, перейти на "2-й этап", а завтра-послезавтра показать хоть 150 выявленных заражений.

Гость||

Гость писал(a):

А где 50% свободного коечного фонда?
Может, в палатках возле больниц? А чо, тепло ведь.

Гость||

Гость писал(a):

Стоит понимать, что получить такой коэффициент можно всего лишь придержав некоторые результаты положительных тестов на один день. Показать сегодня сколько надо, перейти на "2-й этап", а завтра-послезавтра показать хоть 150 выявленных заражений.
вероятно, так и будет. Как было сделано в этот раз со 138 заразившимися на пике

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Имя: Гость
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