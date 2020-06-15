Губернатор: На этой неделе мы перейдем на 2-й этап снятия ограничений

15.06.2020 | 09:26

«На этой неделе мы перейдем на второй этап снятия ограничений и будем стремиться к тому, чтобы полностью ограничения были сняты», - заявил губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 15 июня.

Он подчеркнул: для того чтобы добиться такого результата, нужно понимание граждан и соблюдение ими всех требований.

«Пока мы в целом идем в правильном направлении, но нужно продолжать проводить разъяснительную работу с населением», - отметил глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что тех, кто не понимает важность следования всем правилам, необходимо штрафовать, потому что они подвергают риску не только свое здоровье, но и здоровье окружающих.

Он заключил, что только тогда будет возможность выйти из режима повышенной готовности, запустить в полную силу детские сады, летнюю оздоровительную кампанию, открыть магазины, туристические фирмы, которые до сих пор не работают.

На первый этап область вышла 1 июня. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). Пензенцам разрешили заниматься спортом на улице, прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

Ранее Иван Белозерцев заявлял, что возможность выйти на второй этап смягчения режима повышенной готовности появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. 1 июня он составлял 0,98, 2-го - 0,97.