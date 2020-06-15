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Общество

В Пензе открылся уникальный IT-лагерь для детей

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Пензенцы могут подарить ребенку возможность попробовать себя в IT-профессии и понять, где он хочет работать в будущем.

Если школьник увлекается компьютерными играми и гаджетами или мечтает стать блогером, дизайнером или программистом, его ждет мир IT-технологий, знакомство со всеми его возможностями и создание уникальных проектов.

Летние компьютерные каникулы от академии «ШАГ» сделают времяпрепровождение школьника увлекательным и полезным. Он не будет играть в компьютерные игры, а научится создавать их сам. Кроме того, он узнает, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы.

Преподаватели компьютерной академии «ШАГ» разработали интереснейший курс для детей от 7 до 14 лет.

IT (информационные технологии) - это самая актуальная сфера современности. Занятия во время компьютерных каникул будут проходить в формате увлекательных мастер-классов под руководством опытных преподавателей академии - специалистов-практиков из IT-индустрии.

Мастер-классы рассчитаны на любой уровень подготовки детей в возрасте 7-14 лет. Будет интересно и тем ребятам, которые уже имеют опыт работы с компьютером, и новичкам.

Программа каникул направлена на развитие интеллекта, творческого потенциала, алгоритмического мышления и проектного подхода.

IT-лагерь понравится и будет полезен ребенку, если он:

- имеет собственный канал в соцсетях и хочет стать знаменитым;

- мечтает собрать и обучить своего боевого робота;

- не выпускает из рук смартфон;

- хочет создавать свои игры, персонажей и виртуальные миры.

За две недели в летнем IT-лагере дети попробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных тренеров и преподавателей Компьютерной Академии «ШАГ».

В программе:

- программирование и создание компьютерных игр;

- робототехника;

- game-дизайн;

- 3D-моделирование и 3D-печать;

- фото- и видеолаборатория;

- виртуальная реальность;

- школа блогера;

- анимация и мультипликация;

- школа развития - ораторское искусство.

Преподаватели академии не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги с многолетним опытом. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.

В летнем IT-лагере полного дня занятия проходят ежедневно. Возраст детей от 7 до 14 лет.

В IT-лагере неполного дня занимаются также ежедневно, с понедельника по пятницу. Можно выбрать утреннее время с 9:00 до 13:00 или дневное - с 14:00 до 18:00. Возраст детей - 7-14 лет.

Количество мест в каждой смене ограниченно.

Записать ребенка на новую смену лагеря в Международную Компьютерную Академию «ШАГ» или узнать подробности можно на сайте компании pnz.itstep.org или по телефонам: 8(8412)-993-992, 8(937)-400-77-44. Адрес филиала: г. Пенза, ул. Кирова 42, 3-й этаж, оф. 301.

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