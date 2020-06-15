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Общество

Опасную инфекцию зарегистрировали в 18 муниципальных образованиях

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В понедельник, 15 июня, региональный оперативный штаб опубликовал данные по географии распространения коронавируса в Пензенской области.

Из 94 новых зараженных, диагноз которых подтвердился за последние сутки, 55 являются жителями Пензы, 9 - Башмаковского района, 7 - Пачелмского, 6 - Пензенского, по 2 - Тамалинского, Бессоновского и Городищенского, по 1 - города Заречного, Кузнецка, Нижнеломовского, Камешкирского, Иссинского, Белинского, Спасского, Лунинского, Каменского, Кузнецкого, Никольского районов.

По данным на эту дату, в регионе 3 823 зараженных, 2 935 выздоровевших, 31 умерший (17 мужчин и 14 женщин).

По словам министра здравоохранения области Александра Никишина, в настоящее время 21 пациент с коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам министра здравоохранения области Александра Никишина,
Он еще путается, потому как не проникся животворящей идеей народосбережения.

Имя: Гость
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