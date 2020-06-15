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Общество

Губернатор о ливневках в Пензе: Это очень и очень сложная проблема

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Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал обращение одной из жительниц Пензы, возмутившейся лужами, которые появились на дорогах после дождей.

«После ливня, я полагаю, у большинства жителей нашего города возникнет один вопрос: «Когда у нас будут нормальные ливневки???!!!» У вас совести совсем нет?!? В центре города даже после небольшого дождя сложно дорогу перейти. Не говоря уже про другие районы. Сколько автовладельцев сегодня пострадали и заглохли в этих огромных лужах... Вы что, до сих пор не видите или не хотите видеть реальное положение вещей???» - поинтересовалась пользовательница anastasya__lysova 13 июня, разместив сообщение под постом губернатора о Дне России.

Глава региона в тот же день ответил на вопросы.

«Что касается ливневки, то это очень и очень сложная проблема, связанная с огромными финансовыми ресурсами, таких в городе и области пока нет, поэтому проблема будет решаться не одномоментно. Она есть, безусловно. Но одного желания для ее решения недостаточно», - пояснил Иван Белозерцев.

Поздно вечером 12 июня на Пензу обрушилась стихия. В городе прошел сильный дождь с градом, дороги затопило. Ураганный ветер поломал деревья. Настоящие озера возникли в Арбекове: в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Лозицкой, на кольце у торгового центра «Берлин».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

Что касается ливневки, то это очень и очень сложная проблема, связанная с огромными финансовыми ресурсами, таких в городе и области пока нет, поэтому проблема будет решаться не одномоментно.

Дешевле новые бордюры поставить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Что касается ливневки, то это очень и очень сложная проблема, связанная с огромными финансовыми ресурсами, таких в городе и области пока нет, поэтому проблема будет решаться не одномоментно. Она есть, безусловно. Но одного желания для ее решения недостаточно», - пояснил Иван Белозерцев.
Да не уж то! А губернатору не известны скандалы с ливнёвкой на Суворова ,когда трубы Прагма по проекту ,неожиданно заменили на дешёвый Пештан,а в документах была Прагма. Или про ливнёвку у Лозицкой ,которую переделывали.Или про ливнёвку в Зре.Или про свежепостроенный и сразу же разрушенный ливнёвый резервуар на Шуисте

Гость||

когда стоял вопрос: новые ливневки или торговый центр РПЦ, выбрали второе

И без проблем нашли на этот бесполезный новострой 12 миллиардов в бюджете.

Правильно, зачем городу ливневки, мощехранилище нужнее.

Гость||

Сам ливневки закатал в асфальт и ещё виноватых

Гость||

за столько лет можно было бы сделать ливневки. Бордюры умудряются каждый год менять, а на ливневки денег нет. Когда дома строят и дороги о ливневках сразу надо думать!

Гость||

а кто обещал простые вопросы? государство вести -не .... пальцем трясти

Гость||

Из горящего танка через ствол вылазить проще?

Гость||

14 июня, горожане в социальной сети «ВКонтакте» поделились кадрами, запечатлевшими, как мужчина устроил лодочную прогулку в огромной луже на улице Клары Цеткин.

Бушевавшие 12 и 13 июня в Пензе грозы не прошли бесследно. Осадки заполнили дворы домов на Шуисте. В те же дни в пабликах разместили ролики, в которых можно видеть, как местные жители бредут по колено в воде, а автомобили погружаются в лужу по самые фары.

Где ливневки??? Дома новые, дороги тоже...

Гость||

Нет в стране госпланирования...сплошные утырыши егэшные с задооблагораживательной программой...и во главе всего этого наш обнуЛенин...

Имя: Гость
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