Губернатор о ливневках в Пензе: Это очень и очень сложная проблема

15.06.2020 | 14:16

Губернатор Иван Белозерцев прокомментировал обращение одной из жительниц Пензы, возмутившейся лужами, которые появились на дорогах после дождей.

«После ливня, я полагаю, у большинства жителей нашего города возникнет один вопрос: «Когда у нас будут нормальные ливневки???!!!» У вас совести совсем нет?!? В центре города даже после небольшого дождя сложно дорогу перейти. Не говоря уже про другие районы. Сколько автовладельцев сегодня пострадали и заглохли в этих огромных лужах... Вы что, до сих пор не видите или не хотите видеть реальное положение вещей???» - поинтересовалась пользовательница anastasya__lysova 13 июня, разместив сообщение под постом губернатора о Дне России.

Глава региона в тот же день ответил на вопросы.

«Что касается ливневки, то это очень и очень сложная проблема, связанная с огромными финансовыми ресурсами, таких в городе и области пока нет, поэтому проблема будет решаться не одномоментно. Она есть, безусловно. Но одного желания для ее решения недостаточно», - пояснил Иван Белозерцев.

Поздно вечером 12 июня на Пензу обрушилась стихия. В городе прошел сильный дождь с градом, дороги затопило. Ураганный ветер поломал деревья. Настоящие озера возникли в Арбекове: в районе пересечения проспекта Строителей и улицы Лозицкой, на кольце у торгового центра «Берлин».