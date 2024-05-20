В Пензенской области выросло число подростковых преступлений

20.05.2024 | 12:28

В Пензенской области в 2024 году отмечается снижение количества преступлений, совершенных в отношении детей. Это прозвучало в понедельник, 20 мая, на заседании коллегии в региональном следственном управлении СК РФ.

Всего с начала года следователи возбудили 75 уголовных дел за преступные деяния в отношении несовершеннолетних. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Однако отмечается рост числа уголовных дел по фактам подростковой преступности: с 11 до 43.

«Рост возбужденных уголовных дел в отношении несовершеннолетних обусловлен увеличением числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и против собственности», - рассказали в СУ СК РФ по региону.

Сейчас в суд уже направили 50 дел о преступлениях в отношении детей и 16 - о деяниях, совершенных самими несовершеннолетними.