Сотрудники ГИБДД занялись парковщиками на Московской

20.05.2024 | 11:52

Сотрудники госавтоинспекции занялись пензенцами, оставляющими машины наверху улицы Московской, от пересечения с Карла Маркса до Кураева.

На данном участке стоит знак 5.33, который запрещает движение всех видов транспорта. Ездить по отрезку могут только местные жители, к домам которых нет других путей, дорожно-эксплуатационные службы и автомобили, доставляющие грузы к предприятиям.

В ходе рейда инспекторы проверили всех, кого застали на месте. Горожанам напомнили об ответственности.

«За нарушение правил водителю будет грозить штраф в размере 2 000 рублей», - сообщила инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Несмотря на многочисленные предупреждения, водители продолжают игнорировать запрет. Пешеходы не перестают жаловаться на нарушителей и просят лучше их контролировать. Как вариант, пензенцы предлагают установить на участке камеры видеонаблюдения.