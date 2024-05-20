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Общество

Сотрудники ГИБДД занялись парковщиками на Московской

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Сотрудники госавтоинспекции занялись пензенцами, оставляющими машины наверху улицы Московской, от пересечения с Карла Маркса до Кураева.

Сотрудники ГИБДД занялись парковщиками на Московской

На данном участке стоит знак 5.33, который запрещает движение всех видов транспорта. Ездить по отрезку могут только местные жители, к домам которых нет других путей, дорожно-эксплуатационные службы и автомобили, доставляющие грузы к предприятиям.

Сотрудники ГИБДД занялись парковщиками на Московской

В ходе рейда инспекторы проверили всех, кого застали на месте. Горожанам напомнили об ответственности.

Сотрудники ГИБДД занялись парковщиками на Московской

«За нарушение правил водителю будет грозить штраф в размере 2 000 рублей», - сообщила инспектор ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Диана Дементьева.

Сотрудники ГИБДД занялись парковщиками на Московской

Несмотря на многочисленные предупреждения, водители продолжают игнорировать запрет. Пешеходы не перестают жаловаться на нарушителей и просят лучше их контролировать. Как вариант, пензенцы предлагают установить на участке камеры видеонаблюдения.

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Источник — видео и фото УГИБДД областного УМВД РФ
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