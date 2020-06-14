14.06.2020 | 16:40

14% россиян могут спать спокойно. У них выявили иммунитет к новой коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в исследовании приняли участие 650 тысяч человек из 46 субъектов страны.

Тем временем в Пензенской области первому пациенту перелили антиковидную кровь. В дальнейшем такой метод будут использовать для лечения больных, находящихся в тяжелом состоянии. Донорами становятся те, кто уже перенес опасную инфекцию и имеет антитела.

Исследования на них проводятся по всей стране. В отличие от привычного теста на COVID-19, наличие или отсутствие антител говорит об ответе организма на инфекцию - даже если самого вируса и след простыл. У телеведущей Анны Малковой анализ оказался положительным. Скорее всего, она уже перенесла заболевание в легкой форме.

Что же касается новых случаев заражения, то, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки еще у 95 пензенцев диагностировали коронавирус. Скончался один человек, это женщина 1931 года рождения.

В Пензенском регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности - до 21 июня включительно. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Кроме того, в общественных местах ношение маски обязательно. Нарушителям грозит административное наказание.