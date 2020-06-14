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Общество

За минувшие сутки еще у 95 пензенцев диагностировали коронавирус

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14% россиян могут спать спокойно. У них выявили иммунитет к новой коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, в исследовании приняли участие 650 тысяч человек из 46 субъектов страны.

Тем временем в Пензенской области первому пациенту перелили антиковидную кровь. В дальнейшем такой метод будут использовать для лечения больных, находящихся в тяжелом состоянии. Донорами становятся те, кто уже перенес опасную инфекцию и имеет антитела.

Исследования на них проводятся по всей стране. В отличие от привычного теста на COVID-19, наличие или отсутствие антител говорит об ответе организма на инфекцию - даже если самого вируса и след простыл. У телеведущей Анны Малковой анализ оказался положительным. Скорее всего, она уже перенесла заболевание в легкой форме.

Что же касается новых случаев заражения, то, по данным оперативного штаба, за минувшие сутки еще у 95 пензенцев диагностировали коронавирус. Скончался один человек, это женщина 1931 года рождения.

В Пензенском регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности - до 21 июня включительно. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Кроме того, в общественных местах ношение маски обязательно. Нарушителям грозит административное наказание.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

завтра будет 140?

Гость||

будет 96.интересно,а сколько будет 24 июня и 1 июля?

Гость||

Нет, не будет. 1 июля скоро

Гость||

Гость писал(a):

интересно,а сколько будет 24 июня и 1 июля?
да,какой заказ на эти дни статистики получили?)

Гость||

а вот интересноpenzainform.ru писал(a):

Тем временем в Пензенской области первому пациенту перелили антиковидную кровь.
символично было бы 1 пациенту от 1 выздоровевшей

Гость||

Завтра возможно будет от 90 до 94 Если будет больше 95 случаев, то коэф. распространения инфекции будет выше 0,8, что не позволит выйти на второй этап.

Гость||

Гость писал(a):

будет 96.интересно,а сколько будет 24 июня и 1 июля?
Обнулят?

Гость||

одним словом болеем - выздоравливаем основная масса, смертность маленькая и то у хроников и ожиревших. Не так страшен этот вирус и при этом еще пилюли не придумали.

Гость||

Завтра будет менее 95, чтобы выйти на второй этап снятия ограничений. И это здорово, быстрее бы уже все сняли

Гость||

Кроме того, в общественных местах ношение маски обязательно. Нарушителям грозит административное наказание

————

Смешно) приведите пример наказания за отсутствие маски. А все потому, что в постановлении не написано, как ее носить. Поэтому никто не оштрафует за ее отсутствие

Имя: Гость
Комментарий:

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