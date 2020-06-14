Еще 48 перенесших коронавирус пензенцев выписали из больниц

14.06.2020 | 19:18

В воскресенье, 14 июня, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 48. Всего с начала эпидемии выздоровело 2 935 человек.

13 июня из медучреждений выписали 37 пензенцев. 12-го числа в региональном оперштабе рассказали о 27 выздоровевших пациентах, поборовших опасный вирус.

На данный момент в регионе выявили 3 729 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки – 95. Скончался 31 человек: 17 мужчин и 14 женщин.

11 июня стало известно, что в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 21 июня без изменений.

1 июня регион вошел в первый этап снятия ограничений. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.