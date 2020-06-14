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Общество

Еще 48 перенесших коронавирус пензенцев выписали из больниц

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В воскресенье, 14 июня, в оперативном штабе Пензенской области сообщили о новых пациентах, выписанных из лечебных учреждений.

Количество жителей области, перенесших коронавирус и покинувших за минувшие сутки больницы, составило 48. Всего с начала эпидемии выздоровело 2 935 человек.

13 июня из медучреждений выписали 37 пензенцев. 12-го числа в региональном оперштабе рассказали о 27 выздоровевших пациентах, поборовших опасный вирус.

На данный момент в регионе выявили 3 729 заразившихся коронавирусной инфекцией. Прирост новых пациентов за сутки – 95. Скончался 31 человек: 17 мужчин и 14 женщин.

11 июня стало известно, что в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 21 июня без изменений.

1 июня регион вошел в первый этап снятия ограничений. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 июня регион вошел в первый этап снятия ограничений. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.
penzainform.ru писал(a):
1 июня регион вошел в первый этап снятия ограничений. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.
А КЛАДБИЩА ЗАКРЫТЫ ГУБЕРНАТОРОМ РАДИ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА НАД НАРОДОМ?

Гость||

Завтра 2этап начнется.

Гость||

Ужас, количество больных растет как грибы. Сегодня была ритейле, все ходят без масок. Кто у нас следит за выполнением постановления губернатора о масочном режиме?

Гость||

А губернатор сам за собой следит?

Имя: Гость
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