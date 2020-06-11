В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

11.06.2020 | 14:31

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

«Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений», - добавила она.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это случилось 31 мая: стало известно о его продлении до 14 июня.

1 июня регион вошел в первый этап снятия ограничений. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

10 июня губернатор Иван Белозерцев предположил, что уже через неделю регион сможет выйти на второй этап ослабления ограничений, однако этого не произошло.

По данным на четверг, 11 июня, в Пензенской области общее количество людей с коронавирусной инфекцией достигло 3 432. В числе заболевших 143 несовершеннолетних. Большинство из них (90) - дети в возрасте от 1 месяца до 10 лет.

За все время пандемии в регионе от коронавируса излечились 2 728 человек, умерли 28 - 17 мужчин и 11 женщин.