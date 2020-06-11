Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|15:07
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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

«Регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений», - добавила она.

Режим повышенной готовности ввели 16 марта. Цель меры - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Ряд предприятий прекратил работу, населению рекомендовали оставаться дома и покидать жилище лишь лишь для выхода в магазин, аптеку, больницу, прогулок с питомцами или же в экстренных ситуациях.

Впоследствии режим повышенной готовности неоднократно продлевался. В последний раз это случилось 31 мая: стало известно о его продлении до 14 июня.

1 июня регион вошел в первый этап снятия ограничений. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

10 июня губернатор Иван Белозерцев предположил, что уже через неделю регион сможет выйти на второй этап ослабления ограничений, однако этого не произошло.

По данным на четверг, 11 июня, в Пензенской области общее количество людей с коронавирусной инфекцией достигло 3 432. В числе заболевших 143 несовершеннолетних. Большинство из них (90) - дети в возрасте от 1 месяца до 10 лет.

За все время пандемии в регионе от коронавируса излечились 2 728 человек, умерли 28 - 17 мужчин и 11 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Один сплошной мат.

Гость||

к 24 отменят, там парад надо проводить!

Гость||

Дебилы. Весь мир отменяет, думаете вы умнее всех?

Гость||

Кто соблюдает этот режим, всем начхать, без масок толпы народу. Штрафовать начните.

Гость||

откройте магазины и соблюдайте все меры предосторожности, в чем проблема то, почему одним можно работать ,а другим нельзя, хватит на людьми издеваться, уважаемая власть, у вас то есть на что жить и что кушать, вас ни в чем не ограничивали, дайте людям спокойно работать и все всё будут соблюдать или это по видимому ваши магазины, раз они работают

Гость||

Мы переболели) нам не страшно.

Гость||

Чего то, судя по толпам на улице, никто его уже давно не соблюдает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 21 июня без изменений.
А Белозерцев болтал о "плато".

Гость||

Гость писал(a):

Весь мир отменяет, думаете вы умнее всех?
У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?

Гость||

Ниче, после голосования опять попрет, так что летом осенью все повторится с начала. Опять карантин введут, будем дома сидеть

Гость||

Ваще пофиг на фантазии губернатора.

Не удивлюсь, если во вторник придёт команда из Москвы и у нас сразу 3й этап будет!

Гость||

Гость писал(a):

У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?
Гость писал(a):
У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?
Ваня, ты??

Гость||

Гость писал(a):

Чего то, судя по толпам на улице, никто его уже давно не соблюдает.
самоизоляция отменена, оставлена для стариков и хронических, поэтому все правильно, что ходят толпами

Гость||

Гость писал(a):

А Белозерцев болтал о "плато".
Фейковая информация по короновирусу?

Гость||

Продлили не продлили,по фиг,все уже работают,что хотят то и делают,и правильно,жить на что то надо

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Имя: Гость
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