Среди новых инфицированных коронавирусом нет детей

13.06.2020 | 12:17

В субботу, 13 июня, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 99 новых случаях коронавируса. В общей сложности в Пензенской области насчитывается 3 634 инфицированных COVID-19.

Детей среди пациентов нет - все находятся в возрасте от 18 до 85 лет. Накануне, 12 июня, из 103 заболевших было 25 несовершеннолетних.

85 случаев заболевания (85,9%) приходится на Пензу. 3 случая зарегистрированы в Пензенском районе, по 2 - в Кузнецке и Малосердобинском районе, по 1 - в Камешкирском, Лунинском, Каменском, Мокшанском, Шемышейском, Бессоновском и Кузнецком районах.

Под наблюдением находятся 6 083 человека, сняты с наблюдения 14 661.

К 13 июня в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии проведено 39 440 исследований, обследовано 38 382 человека. В лабораториях сети лечебных учреждений проведено 75 170 тестов, обследовано 69 512 человек.