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Общество

Среди новых инфицированных коронавирусом нет детей

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В субботу, 13 июня, региональный оперативный штаб подтвердил информацию о 99 новых случаях коронавируса. В общей сложности в Пензенской области насчитывается 3 634 инфицированных COVID-19.

Детей среди пациентов нет - все находятся в возрасте от 18 до 85 лет. Накануне, 12 июня, из 103 заболевших было 25 несовершеннолетних.

85 случаев заболевания (85,9%) приходится на Пензу. 3 случая зарегистрированы в Пензенском районе, по 2 - в Кузнецке и Малосердобинском районе, по 1 - в Камешкирском, Лунинском, Каменском, Мокшанском, Шемышейском, Бессоновском и Кузнецком районах.

Под наблюдением находятся 6 083 человека, сняты с наблюдения 14 661.

К 13 июня в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии проведено 39 440 исследований, обследовано 38 382 человека. В лабораториях сети лечебных учреждений проведено 75 170 тестов, обследовано 69 512 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Неужели мамашки услышали?!?!?! Не может этого быть!

Гость||

Наверно услышали, вчера на детской площадке только один ребёнок был.

Гость||

Ага, услышали! У нас на районе как гуляли толпами, так и гуляют.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2020 12:59|

Ага, услышали! У нас на районе как гуляли толпами, так и гуляют

НА районе голуби срут на лету, правильно В районе !

хватит НАНАкать слух режет

Гость||

Гость писал(a):

Неужели мамашки услышали?!?!?! Не может этого быть!
Да прям уж! Просто начинается подготовка к открытию детских лагерей. А для этого надо, чтобы дети не болели.

Гость||

Гость писал(a):

слух режет
Это Вам к ЛОРу на до обратиться.

Гость||

или матери, боясь заражения детей, которых кладут вповалку -ковидных с простыми ОРВИ не обращаются за помощью, пока дитя синеть не начнет

Имя: Гость
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