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Общество

Впервые за неделю число случаев коронавируса не превысило 100

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В субботу, 13 июня, стало известно еще о 99 случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Общее количество подхвативших опасную инфекцию равняется 3 634. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На этой неделе количество заболевших впервые не превысило сотни. Накануне, 12 июня, было зафиксировано 103 случая заражения COVID-19, 102 из которых - в Пензе, 1 - в Пензенском районе. В числе заболевших - 25 несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 17 лет.

11 июня насчитывалось 115 заболевших, 10-го - 126, 9-го - 138, наибольшее количество. 8 июня сообщалось о 110 новых случаях коронавируса.

12 июня из больниц выписались 27 излечившихся пациентов. Общее число выздоровевших составило 2 850.

Также 12 июня стало известно о смерти от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, двух женщин, 1938 и 1978 годов рождения. В общей сложности за все время пандемии в Пензенской области умерли 30 человек с COVID-19 - 17 мужчин и 13 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Лучше самоизоляция, чем реанимация!

Гость||

А почему же не подтвержденных огромное количество? Где мнение врачей на этот счет? Чем тогда люди болеют?

Гость||

Интересно, откуда столько случаев пневмонии, когда сезон заболеваний уже прошел? Думаю что либо тесты не всегда вирус определяют, либо реальные диагнозы врачи скрывают, боясь санкций "сверху"

Гость||

Давайте статистику по пневмонии. Ваши циферки по ковиду уже никому не интересны

Гость||

Подгоняют для выхода на второй этап

Гость||

Число активных упорно растет - 754.

Гость||

Тесты на короновирус нужно брать так, что бы человек не смыл их со слизистой, не ел,не пил, ни чистил зубы. Но врачи же берут у всех подряд, не соблюдая эти меры, поэтому тесты и недостоверные..

Гость||

Нужна полная статистика на сегодняшний день!Сколько больных поступает,сколько выписывают,сколько больных пневмонией!Чтобы люди не строили догадки!

Гость||

Там двухзначное число, девяносто девять...

Гость||

Гость писал(a):

А почему же не подтвержденных огромное количество? Где мнение врачей на этот счет? Чем тогда люди болеют?
Болеют чем угодно - ОРВИ, бронхитом,ХОБЛ, туберкулезом, пневмонией...Тоже плохо, конечно. Но Если хоть какая-то гадость не подтверждается, радоваться надо.

Гость||

Не надо строить догадки. есть сайты, на которых все данные приводятся. Причем, по всем регионам России. Я пользуюсь вот этой ссылкой ( там есть таблица с цифрами) https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-sverdlovskoj-oblasti/

Гость||

Какое-то странное число 99. Завтра наверно напишут 98, а после завтра 97.

Имя: Гость
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