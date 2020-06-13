Впервые за неделю число случаев коронавируса не превысило 100

13.06.2020 | 10:54

В субботу, 13 июня, стало известно еще о 99 случаях коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Общее количество подхвативших опасную инфекцию равняется 3 634. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На этой неделе количество заболевших впервые не превысило сотни. Накануне, 12 июня, было зафиксировано 103 случая заражения COVID-19, 102 из которых - в Пензе, 1 - в Пензенском районе. В числе заболевших - 25 несовершеннолетних в возрасте от 1 года до 17 лет.

11 июня насчитывалось 115 заболевших, 10-го - 126, 9-го - 138, наибольшее количество. 8 июня сообщалось о 110 новых случаях коронавируса.

12 июня из больниц выписались 27 излечившихся пациентов. Общее число выздоровевших составило 2 850.

Также 12 июня стало известно о смерти от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, двух женщин, 1938 и 1978 годов рождения. В общей сложности за все время пандемии в Пензенской области умерли 30 человек с COVID-19 - 17 мужчин и 13 женщин.