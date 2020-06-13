Пензенские маршрутки оснастят техникой для безналичного расчета

13.06.2020 | 18:45

Манипуляции с мелочью скоро канут в Лету. На смену наличному расчет приходят высокие технологии - онлайн-кассы, которые в ближайшее время должны появиться в городских маршрутных такси. Однако не во всех сразу.

Первыми апробацию проходят автобусы малой вместимости муниципального транспортного предприятия, которые курсируют по маршрутам № 25 и 40. С 1 июля все пензенские перевозчики должны оснастить свои машины контрольно-кассовой техникой. В противном случае им грозит административное наказание.

Некоторых водителей новость про такую форму расчета не слишком обрадовала.

«Наличными удобнее. Мы стараемся их пересчитывать во время остановки, в движении мы этого не делаем. Пока стоим на посадке-высадке, тогда и рассчитываемся», - рассказал один из них.

Между тем большинство пассажиров приветствует возможность использования в маршрутках транспортных карт. Впрочем, привычный способ оплаты проезда людей тоже вполне устраивает.

«Как-то без разницы. И так, и так можно. По карте-то, конечно, было бы удобнее», - отметила горожанка.

«Надо, чтобы всегда без сдачи были монеты. Картой лучше. Водителю неудобно, может, но мне кажется, что у них там отлажено все будет», - рассудила пассажирка.

В ближайшее время городским перевозчиком совместно с МУП «АРЦИС» будет протестирована возможность оплаты проезда с помощью банковских карт. Таким образом, водителям пензенских маршрутных такси придется учиться работать еще и с терминалами, при этом не забывая о главном - безопасности пассажиров.

«Был бы кондуктор в салоне, как в большом автобусе, тогда вопросов нет: она обилечивает, я слежу за дорогой. А так выйдет не совсем хорошо», - предположил водитель маршрутки.