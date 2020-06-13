Два дома на улице Кижеватова начали войну из-за парковки

13.06.2020 | 18:30

Во дворе, который раньше считался общим, строят стоянку. Инициаторы - жители дома № 22 на улице Кижеватова, им противостоит дом № 20.

Аргументы сторонников парковки обосновываются документами, подкрепленными решением общего собрания.

«В 2008 году проводилось межевание, заказчиком выступала администрация города Пензы. По результатам межевания, эта территория относится к Кижеватова, 22», - рассказал генеральный директор управляющей компании «Ривьера-сервис центр» Артем Латухин.

Экскаватор работает на площадке, где прежде ставили автомобили жители обоих домов. 22-й решил отстоять свои права на участок - есть протокол итогового голосования, составлена смета. Пока погода позволяет, начали делать стоянку. Она будет огорожена, освещена, оснащена шлагбаумом.

Дом № 20 основывается на праве первенства. Эта многоэтажка была построена раньше, в ней жителей больше почти в два раза.

«Когда мы вселились сюда, их и в помине не было. Мы обустраивали, деревья сажали, добивались строительства детской площадки. Все делали мы!» - заявил Владимир Плотников.

Несмотря на наличие документов, противники парковки приняли свое решение.

«В суд будем подавать», - единогласно постановили они.

Инициативная группа дома № 22 заверила: в процессе строительства не пострадает ни одно дерево и ни один игровой аттракцион.