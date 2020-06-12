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Общество

У филармонии растянули триколор площадью 50 квадратных метров

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Пензенская молодежь присоединилась к общенациональной акции «Мы - Россия». На Юбилейной площади представители студенческих, школьных, добровольческих организаций региона, национальных автономий провели патриотическую акцию в честь праздника и растянули триколор площадью 50 квадратных метров.

«Сегодня замечательный праздник, и, невзирая на пандемию, мы собрались узким кругом, соблюдая все меры безопасности, используя все средства защиты. Мы поддержим нашу страну и отметим этот прекрасный праздник», - рассказала специалист Многофункционального молодежного центра Пензенской области Радмила Лазько.

Сами участники акции признают, что не могли остаться в стороне от мероприятий, которые 12 июня проходят в каждом городе России.

«Представляю татарскую национально-культурную автономию. Пришла сюда, потому что праздник значимый. Это важно для каждого человека - быть патриотом своей страны и любить ее», - отметила участница акции Кадрия Туишева.

Акции, приуроченные ко Дню России, не были массовыми, но прошли на многих площадках областного центра.

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