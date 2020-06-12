Глава Заречного анонсировал пуск дачных автобусов

12.06.2020 | 12:43

Утром в пятницу, 12 июня, глава Заречного Олег Климанов напомнил горожанам о продлении режима повышенной готовности до 21 июня и сохранении всех установленных правил (самоизоляции, социальной дистанции), а также ограничения на въезд в ЗАТО по талонам к пропускам.

«Со следующей недели начнем движение дачных автобусов с соблюдением нормы заполняемости и санправил. В связи с этим количество рейсов будет меньше, чем обычно. По мере выхода из режима повышенной готовности и снижения заболеваемости количество рейсов будет увеличиваться», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Олег Климанов подчеркнул, что чем строже все будут следовать правилам, тем быстрее вернутся к нормальной жизни.

«По состоянию на 11 июня у 152 человек диагноз COVID-19 подтвержден. 61 человек проходит лечение в стационаре. 324 человека лечатся амбулаторно. 218 человек выздоровело», - огласил он традиционную сводку.

Накануне пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина уточняла, что регион по-прежнему остается на первом этапе снятия ограничений.

В областном центре дачный сезон был открыт 1 мая.