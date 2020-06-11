Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|18:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе наказали водителя, катавшего бесстрашных пассажиров

Печать

В отделении пропаганды регионального УГИБДД отреагировали на пост пензенца, разместившего видео с бесстрашными пассажирами легкового автомобиля.

Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня. На них запечатлены трое молодых людей, которые высунулись из открытых окон машины практически во весь рост и опираются на крышу.

Ролик был сделан на Измайловском путепроводе в вечернее время.

Водителя автомобиля марки BYD, возившего безрассудных горожан, нашли. Им оказалась 37-летняя женщина. В отношении нее составили протокол по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).

Автоледи оштрафовали на 500 рублей.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - добавили в отделении пропаганды.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Из-за вас, стукачей, девушку оштрафовали. Она же никому не помешала!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Автоледи оштрафовали на 500 рублей.
Ее нужно было прав лишать и на проверку к психиатру.

Гость||

Какая она леди?Маленький штраф выписали!

Гость||

37 лет - ума нет и не будет!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте