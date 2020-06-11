В Пензе наказали водителя, катавшего бесстрашных пассажиров

В отделении пропаганды регионального УГИБДД отреагировали на пост пензенца, разместившего видео с бесстрашными пассажирами легкового автомобиля.
Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня. На них запечатлены трое молодых людей, которые высунулись из открытых окон машины практически во весь рост и опираются на крышу.
Ролик был сделан на Измайловском путепроводе в вечернее время.
Водителя автомобиля марки BYD, возившего безрассудных горожан, нашли. Им оказалась 37-летняя женщина. В отношении нее составили протокол по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ («Нарушение правил перевозки людей»).
Автоледи оштрафовали на 500 рублей.
«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - добавили в отделении пропаганды.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Из-за вас, стукачей, девушку оштрафовали. Она же никому не помешала!