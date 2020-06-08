08.06.2020 | 16:28

В объектив камеры пензенского водителя попали бесстрашные пассажиры легкового автомобиля, двигавшегося по Измайловскому путепроводу.

Кадры появились в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 8 июня. На них запечатлены трое молодых людей, которые высунулись из открытых окон машины практически во весь рост и опираются на крышу.

Автомобиль мчится на немалой скорости по мосту. В руках одного рискового пассажира банка с напитком, у другого пакет, по всей видимости с чипсами.

Автор ролика не поясняет, когда именно были сделаны кадры, но, судя по всему, съемка произведена в вечернее время.

«Хочется как в кабриолете, а его нет», «Главное - водитель на месте», «Развлекались как могли», - пошутили горожане, прокомментировавшие пост.

Несколько пользователей негативно отнеслись к безрассудству молодых людей.

«А если кто-то из них вылетит под колесо другого автомобиля? Может и летальный исход быть, не дай Бог! Никому не хочется отвечать за необдуманные поступки таких безответственных», «Жаль только водителя, под чьи колеса они могут упасть. Никто же разбираться не будет, кто прав, а кто виноват, затаскают по судам», - написали они.

Один из пензенцев, оставивших комментарий под роликом, отметил, что узнал автомобиль. По его словам, им управляла женщина.

«А эти (пассажиры. - Прим. ред.) пиво из горла в таком виде хлыстали. Видать, второй круг. Я их засветло возле «Атака» видел», - поделился пользователь соцсети.

Видео vk.com/penza.