В маршрутках № 25 протестируют оплату банковскими картами

11.06.2020 | 08:20

В автобусах малой вместимости № 25 в Пензе в ближайшее время запустят безналичную оплату проезда. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

С 1 июля 2020 года перевозчикам, которые не используют контрольно-кассовой техники при продаже билетов в салоне транспортных средств, грозит административная ответственность. В связи с этим муниципальное бюджетное учреждение «Автомобильное транспортное хозяйство», обслуживающее маршруты № 25 и 40, протестировало два варианта установки контрольно-кассовой техники в автобусах малой вместимости.

«Апробирована установка КТТ во всех транспортных средствах и удаленной онлайн-кассы (облачное решение). По результатам тестирования МБУ «АТХ» запустило в опытную эксплуатацию второй вариант. Водители автобусов осуществляют выдачу билетной продукции с уникальным номером, в конце рабочей смены данные о количестве и номерах проданных билетов передаются с помощью контрольно-кассовой техники в Федеральную налоговую службу», - пояснили в пресс-службе мэрии.

На следующий день пассажир может получить электронный чек на сайте ofdt.ru.

Стоимость затрат на внедрение такой оплаты в трех маршрутках составило 15 тысяч рублей.

«В ближайшее время предприятием совместно с МУП «АРЦИС» г. Пензы на автобусном маршруте № 25 будет протестирована возможность оплаты проезда по безналичному расчету с помощью бесконтактных банковских карт», - добавили представители местной власти.

Маршрут № 25 протяженностью 35 км проходит от поселка Нефтяник до Центрального рынка. Его обслуживают 26 автобусов малой вместимости (максимальное число пассажиров для одного транспортного средства - от 18 до 27).