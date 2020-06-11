Осужденный диджей из Заречного прятался на даче в Пензе

11.06.2020 | 10:01

В Пензе сотрудники регионального УФСИН нашли осужденного 25-летнего жителя Заречного, который уклонялся от отбывания наказания.

Молодой мужчина вел яркую жизнь. Он работал в развлекательных заведениях столицы РФ диджеем и даже участвовал в телевизионных шоу. Однако что-то пошло не так, и зареченец преступил закон. В декабре 2019 года его осудили за кражу денег и ювелирных украшений у своей приятельницы в родном городе.

«Ему назначили наказание, не предусматривающее изоляцию от общества», - пояснили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Отбывать наказание зареченец не пожелал. Вскоре его объявили в федеральный розыск. Долго скрываться у осужденного не вышло. Правоохранители, получив ориентировку от коллег из УФСИН по Московской области, нашли его на дачах в Железнодорожном районе Пензы.