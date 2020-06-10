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Общество

В Пензенской области 7 пляжей получили разрешение на открытие

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Сотрудники регионального управления МЧС России продолжают приемку пляжей в Пензенской области. Хотя вода еще прохладная, многие уже спешат окунуться и позагорать на солнце. Людей много.

Первым делом члены комиссии проверили документы у спасателя. Но чтобы пройти аттестацию, арендатору необходимо выполнить целый ряд условий, без которых деятельность вести нельзя.

«В настоящий момент мы видим, что на территории пляжа имеется маломерное судно - гребная лодка, которая необходима для оказания помощи терпящим бедствие на воде. Также имеются спасательный жилет и круг, оформлен стенд по обеспечению безопасности людей на воде и соблюдению элементарных правил безопасности», - рассказал главный государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС РФ по области Сергей Петрунин.

Олег Павлов - человек, который должен спешить на помощь людям в случае чрезвычайного происшествия. Сотрудникам МЧС он продемонстрировал свои навыки.

«Петлю надеваем на ладонь, остаток веревки сбрасываем с суда. Должен быть еще пригруз», - отметил мужчина.

В его задачи входит не только спасение утопающих. Главное - постараться не допустить развития событий, которые могут привести к беде.

«Пьяные чтобы за буйки не заплывали, смотреть и проводить предупредительную работу. Убирать пьяных с пляжа с помощью полиции», - пояснил спасатель.

Нашлись и недостатки. Приемная комиссия не обнаружила специально отгороженного места для купания маленьких детей. Но его пообещали сделать уже в ближайшее время. Как только предписание будет выполнено, МЧС даст официальное разрешение на открытие зоны отдыха.

На данный момент в регионе их получили 7 пляжей. А всего будет функционировать не меньше, чем в прошлом году, - около 30.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А где девушка-спортсменка?

Гость||

Ой наверное как хорошо встречают на гпз , зачастили и журналисты и проверяющие

Что ни день то благостный репортаж , картина маслом . Лишь бы опять не отсветиться Пензе в чрезвычайных происшествиях , дай бог

Имя: Гость
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