Пропавшего в Пензе пенсионера нашли обессилевшим и обгоревшим

10.06.2020 | 09:02

Волонтеры пензенского отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали, как проходили поиски 69-летнего мужчины, который ушел из дома 6 июня и в течение нескольких дней числился пропавшим.

По словам добровольцев, важное свидетельство было получено уже в первые часы поисков.

«Дедушку с собачкой видел недалеко от реки проезжавший мимо велосипедист. Он даже поговорил немного с ним, предложил помощь. Но дед Витя (а это был он) сказал, что помощь не нужна, он ждет жену, которая вот-вот должна за ним прийти. Свидетельству было несколько часов. На том месте ни деда, ни собаки, конечно, уже не было. Берег реки и окрестности прочесывали до глубокой ночи», - написали волонтеры в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Во второй день поиски продолжились. На третий (в понедельник) было принято решение вернуться на место первого свидетельства и расширять поиск в природе вокруг реки. Вскоре выяснилось, что в воскресенье деда с собакой видел на берегу Пензятки рыбак.

«Конечно же, спросил, нужна ли помощь. Дедушка ответил, что у него все хорошо, помощь не нужна. Рыбак дал перекусить и воды деду и ушел», - уточнили добровольцы.

В итоге мужчину нашли на берегу. Оказалось, он переплыл Пензятку и все время поисков провел там.

«Он был обнаружен лежащим в траве недалеко от указанных координат. Он, конечно, обессилел, сильно обгорел на солнце, но был достаточно бодр и сильно удивлялся, что его ищут уже три дня», - рассказали участники «Лизы Алерт».

В завершение они поблагодарили всех, кто принял участие в поисках, и самого пропавшего - за то, что он их дождался.