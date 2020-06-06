В Пензе ищут пожилого мужчину с закрытым глазом и черной собакой

06.06.2020 | 14:28

69-летний Виктор Александрович Мокров ушел утром в субботу, 6 июня, из дома и не вернулся. Сообщение об этом появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост мужчины - около 160 см, телосложение плотное, волосы седые короткие, глаза голубые. Был одет в серо-синюю клетчатую рубашку, синие спортивные штаны с белыми лампасами.

Пропавший пенсионер обладает особой приметой - один глаз у него закрыт. С собой он вел на цепочке черную собаку.

Пензенец дезориентирован. Всех, кто знает что-либо о месте его нахождения, волонтеры просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.