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Общество

Пензенцы продолжают покидать родину ради жизни в Москве

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Пензастат обнародовал статистику по количеству прибывших в областной центр и покинувших его за три первых месяца 2020 года.

Специалисты отметили снижение количества граждан, решивших сменить место жительства, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Всего с января по март текущего года в Пензу приехало 2 338 человек, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выбыло 1 594 (меньше на 25,9%).

«В результате за январь - март 2020 года в областном центре сложился миграционный прирост населения, составивший 744 человека», - рассказала заместитель начальника отдела сводных статистических данных Оксана Буйненко.

Она добавила, что основным источником миграционного притока в Пензу является территория региона. Так, в период с января по март из районов в столицу Сурского края перебралось 718 человек.

Что касается покинувших областной центр и уехавших в другие регионы РФ, то таковых оказалось на 120 граждан больше, чем прибывших.

«Наиболее существенный обмен населением отмечался за рассматриваемый период между Пензой и Москвой, Московской областью», - уточнила Оксана Буйненко.

Из города в Центральный федеральный округ перебралось 283 человека, в обратном направлении - лишь 192.

Отток жителей Пензы в Москву и Московскую область наблюдался и с января по сентябрь 2019 года. Тогда в столицу выдвинулось на 559 человек больше, чем приехало оттуда.

Из других стран в Пензу прибыло 146 граждан. 30 из них - мигранты из стран СНГ, в основном Туркмении и Таджикистана, 116 - из дальнего зарубежья (преимущественно Индии).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Не ради жизни в Москве, а чтобы семью прокормить. В Вашей области работы нет и не предвидится, медицинской помощи нет и тоже не предвидится, срач везде и порядка опять же не предвидится.

Гость||

Гость писал(a):

Не ради жизни в Москве, а чтобы семью прокормить. В Вашей области работы нет и не предвидится, медицинской помощи нет и тоже не предвидится, срач везде и порядка опять же не предвидится.
Золотые слова!

Гость||

А во время пандемии, когда понимают, что никому там не нужны прутся назад и везут заразу.

Гость||

Согласен с первым оратором!

Гость||

Чтобы выжить?

Дядя Звонкий||

Гость писал(a):

Не ради жизни в Москве, а чтобы семью прокормить. В Вашей области работы нет и не предвидится, медицинской помощи нет и тоже не предвидится, срач везде и порядка опять же не предвидится.
Не бережешь ты себя, Юрий Бенедиктович, отдохнуть тебе надо!

Гость||

Молодежь уезжает, естественная убыль населения растет, ловить в Пензе нечего.

Гость||

Гость писал(a):

Молодежь уезжает, естественная убыль населения растет, ловить в Пензе нечего.
как и везде в рашке,кроме москвы

Гость||

Гость писал(a):

Не ради жизни в Москве, а чтобы семью прокормить. В Вашей области работы нет и не предвидится, медицинской помощи нет и тоже не предвидится, срач везде и порядка опять же не предвидится.
Плюс парадоксальная негативная ситуация - ужасная экология соседствует с развалом промышленности (обычно экология ухудшается именно при росте промышленности, а у нас наоборот). К тому же регион на 2 месте по числу онкобольных в стране. А ещё не понятно, что за дрянь производят в Заречном, что этот город относится к ЗАТО.

Кроме того все прожекты по развитию регионального центра, которые принимались ранее (например, проект пензенского скоростного трамвая 70-х гг., небоскребы на набережной Суры, огромный НПЗ в Кижеватово-Чемодановке и т.д.) так и остались прожектами, в городе одни долгострои перестроечного и постсоветского времени: Интурист, Цирк, новый Цех НИИФИ, новый цех Часового завода, новый цех завода Биосинтез, корпус НИИ Медпрепаратов, здание рядом с УМВД на Пушкина, заброшенные многоэтажные жилые дома. Про разрушенные и "перепрофилированные" дома и целые заводы я уж вообще промолчу - тут жизни не хватит всё описать. Будущее Пензы тает с каждым днём, от того и бегут. И кто бежит - молодёжь, потому как не видит возможности реализовать себя в своём городе. А Москва и Казань - благополучные города, находятся очень близко, почему бы и не убежать туда. Даже Саранск обогнал по качеству жизни и инфраструктуры, общественных мест и объектов Пензу, хотя город в 1,5 раза меньше, у них обна проблема - большой региональный долг.

Гость||

Сколько новых заводов или цехов открыли? А сколько закрыли? Дайте статистику по промышленности, как она развивается? А потом говорите о покинувших родину ради жизни в Москве!

Гость||

Гость писал(a):

как и везде в рашке,кроме москвы
В Питере, Сочах, Ростове на Дону, Казани, Саранске, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде определённо лучше, чем в Пензе, до некоторых из них от Пензы по расстоянию "рукой подать".

Гость||

В Сочи ничего хорошего с точки зрения работы нет. Если вы конечно не застройщик-девелопер. К числу неплохих городов Ярославль надо добавить. Ухоженный благоустроенный город.

Гость||

" выдвинулись"....Редактор, кто у вас заметки пишет? Не стыдно за безобразный русский язык?

Гость||

Гость писал(a):

В Сочи ничего хорошего с точки зрения работы нет.
С точки зрения собственности, которая может приносить доход, рекреационные ресурс играет большую роль + сам по-себе город большой и инфраструктура в нормальном состоянии, люди по возможности туда переезжают. Я ещё забыл добавить Краснодар, тоже хороший город для жизни и развития.

Гость||

У Ивана Александровича другое мнение.

Имя: Гость
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