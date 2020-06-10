Пензенцы продолжают покидать родину ради жизни в Москве

10.06.2020 | 13:35

Пензастат обнародовал статистику по количеству прибывших в областной центр и покинувших его за три первых месяца 2020 года.

Специалисты отметили снижение количества граждан, решивших сменить место жительства, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Всего с января по март текущего года в Пензу приехало 2 338 человек, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Выбыло 1 594 (меньше на 25,9%).

«В результате за январь - март 2020 года в областном центре сложился миграционный прирост населения, составивший 744 человека», - рассказала заместитель начальника отдела сводных статистических данных Оксана Буйненко.

Она добавила, что основным источником миграционного притока в Пензу является территория региона. Так, в период с января по март из районов в столицу Сурского края перебралось 718 человек.

Что касается покинувших областной центр и уехавших в другие регионы РФ, то таковых оказалось на 120 граждан больше, чем прибывших.

«Наиболее существенный обмен населением отмечался за рассматриваемый период между Пензой и Москвой, Московской областью», - уточнила Оксана Буйненко.

Из города в Центральный федеральный округ перебралось 283 человека, в обратном направлении - лишь 192.

Отток жителей Пензы в Москву и Московскую область наблюдался и с января по сентябрь 2019 года. Тогда в столицу выдвинулось на 559 человек больше, чем приехало оттуда.

Из других стран в Пензу прибыло 146 граждан. 30 из них - мигранты из стран СНГ, в основном Туркмении и Таджикистана, 116 - из дальнего зарубежья (преимущественно Индии).