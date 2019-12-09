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Общество | За 9 месяцев 2019 года из Пензы уехало почти 8 500 человек

09.12.2019|11:50
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За девять месяцев 2019 года в Пензенский регион приехало 7 890 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество людей, решивших сменить место жительства, уменьшилось на 16,9%.

«Основным направлением миграционных потоков населения Пензы является миграция по территории области. За 9 месяцев 2019 года прирост населения за счет прибывших в областной центр из городской и сельской местности Пензенской области составил 1 528 человек», - отметила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Оксана Буйненко.

В другие регионы России и за границу из Пензы уехало 8 458 человек. Зафиксирован отток жителей в Москву и Московскую область. За период с января по сентябрь 2019 года туда выдвинулось на 559 человек больше, что прибыло оттуда.

«В части межрегионального движения внутри страны за январь - сентябрь 2019 года сложилась миграционная убыль населения Пензы в 668 человек», - добавила Оксана Буйненко.

В страны СНГ за данный период из Пензы уехало 1 357 человек. 496 из них отправились в Таджикистан, 338 - в Туркмению, 159 - в Киргизию. В областной центр из этих государств прибыло 386 мигрантов. Большинство из них приехали из Таджикистана (172 человека).

За девять месяцев 2019-го в Пензу из стран дальнего зарубежья прибыло 43 человека, из них 19 - из Вьетнама.

«Число выбывших - 500, значительная часть из которых выехали в Индию и Китай (164 и 33 человека соответственно)», - уточнили в Пензастате.

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Гость|09.12.2019 12:15|

Вздрогнул

Гость|09.12.2019 12:20|

Поехали лиса,заяц и хорек в Китай. Братец Луй,братец Зуй,а хорек передумал.

Гость|09.12.2019 12:35|

Как вы из всех считаете? Регистрация может остаться пензенская, а человек уже много лет живет в Москве или за границей.

Гость|09.12.2019 12:39|

А вздрагивает сколько... неучтеных.

Гость|09.12.2019 12:47|

Ну в Москве, в общаге живёт много лет, вкалывает там грузчиком или разнорабочим. Но пока своего жилья нет, так и будет числиться пензяком, прописка то тут, по Кривоколенному 5.

Гость|09.12.2019 12:53|

А что, продать здесь хрущобу и в Конго или в Заир, и то пожалуй лучше будет, чем здесь пыхтеть на 15рублях.

Гость|09.12.2019 13:06|

Половина родственников много лет живет за бугром. Прописка осталась пензенская. Счетоводы!

Гость|09.12.2019 13:08|

penzainform.ru писал(a):

496 из них отправились в Таджикистан, 338 - в Туркмению, 159 - в Киргизию
интересно кем они там работать поехали? или это бывшие перебежчики? здесь все поимели и решили в теплые края вернуться?

Гость|09.12.2019 13:10|

Про Конго это мысль!!!

Гость|09.12.2019 13:12|

Кем, чабанами, овощеводами, хлопкоробами ...а ты думал кем?

Гость|09.12.2019 13:15|

Утверждения о том, что самые большие пробки в Москве — ошибочны. Самая большая пробка сосредоточилась на выезде из Пензы.

Гость|09.12.2019 13:18|

Кстати, насчёт чабанов, всегда сыт, со свежим мясом, ну и бартер, мясо на продукты или вещи.

Гость|09.12.2019 13:19|

Оператор Мегафон ворует деньги у абонентов, используя разные способы мошенничества.

Гость|09.12.2019 13:21|

Гастарбайтеры потянулись зимовать в тёплые края ,набережная и оборонительный вал не доделали ,строительство вялотекущее ,вон судя по видео уже пенсионеры из деревни (Бараново) чистят снег в коттеджах молодым и успешным бизнесменам.)))

Гость|09.12.2019 13:22|

А в Индию кого там понесло, самая нищая страна из всего Индокитая. Спят в коробках , благо зимы нет, на обед лепешка.

Имя: Гость
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