09.12.2019 | 11:50

За девять месяцев 2019 года в Пензенский регион приехало 7 890 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го количество людей, решивших сменить место жительства, уменьшилось на 16,9%.

«Основным направлением миграционных потоков населения Пензы является миграция по территории области. За 9 месяцев 2019 года прирост населения за счет прибывших в областной центр из городской и сельской местности Пензенской области составил 1 528 человек», - отметила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Оксана Буйненко.

В другие регионы России и за границу из Пензы уехало 8 458 человек. Зафиксирован отток жителей в Москву и Московскую область. За период с января по сентябрь 2019 года туда выдвинулось на 559 человек больше, что прибыло оттуда.

«В части межрегионального движения внутри страны за январь - сентябрь 2019 года сложилась миграционная убыль населения Пензы в 668 человек», - добавила Оксана Буйненко.

В страны СНГ за данный период из Пензы уехало 1 357 человек. 496 из них отправились в Таджикистан, 338 - в Туркмению, 159 - в Киргизию. В областной центр из этих государств прибыло 386 мигрантов. Большинство из них приехали из Таджикистана (172 человека).

За девять месяцев 2019-го в Пензу из стран дальнего зарубежья прибыло 43 человека, из них 19 - из Вьетнама.

«Число выбывших - 500, значительная часть из которых выехали в Индию и Китай (164 и 33 человека соответственно)», - уточнили в Пензастате.