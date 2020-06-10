Пензенские родители начали водить детей на вакцинацию

10.06.2020 | 18:00

Строго по записи, в масках, с определенной опаской, но пензенские мамы и папы повели своих чад в поликлиники делать прививки. На 2,5 месяца вакцинация в регионе практически останавливалась, хотя в отдельных случаях ее все-таки проводили - когда врачи считали, что того требует здоровье ребенка. Но теперь графики и объемы такой медицинской помощи восстанавливают.

«В основном остаются прививки против коклюша, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, эпидпаротита. Все виды вакцинации мы будем проводить в полном объеме», - сообщил заведующий детской поликлиникой № 1 Дмитрий Белоножко.

Во всех учреждениях правила приема одинаковы. Во-первых, стоит дождаться звонка медсестры, которая и пригласит пациента на определенный час, или обратиться в регистратуру самому. Во-вторых, не нужно являться к кабинету доктора слишком заблаговременно, чтобы избежать встречи с другими пациентами и потенциальной возможностью подхватить коронавирус.

«Не приходите в поликлинику, если у вас кто-то болеет или вы были в контакте. Врачи могут это установить не всегда, а родители это могут знать», - отметил Дмитрий Белоножко.

Начались и профилактические осмотры - как для младенцев, так и для тех, кто постарше.

Анна Рудюк никогда еще так не радовалась возможности просто сходить в поликлинику, переживая за сына, которому всего несколько месяцев.

«Ждали: в месяц положен плановый обход всех специалистов и врачей, прививки. Нам позвонили, сделали две прививочки. И специалистов проходим - хочется знать, хорошо ли все с ребенком», - поделилась молодая мама.

Прививать детей будут по вторникам и четвергам.