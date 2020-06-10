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Общество

Обнародован возраст новых пациентов с коронавирусом

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В среду, 10 июня, в Пензенском оперативном штабе подтвердили 126 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся составило 3 317.

Среди инфицированных годовалый малыш. Остальные пациенты - взрослые от 19 до 86 лет.

9 июня сообщалось о шести заразившихся несовершеннолетних. Среди них было двое грудных детей.

«Под наблюдением находятся 5 957 человек, сняты с него - 13 848», - уточнили в штабе.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» специалисты сделали тесты 37 742 гражданам (всего 38 183 исследования). В лабораториях лечебной сети проверили 63 521 человека (всего 68 686 исследований).

За сутки тест на коронавирус сделали 2 838 пациентам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Под наблюдением находятся 5 957 человек
Такой цифры еще не было

Гость||

Что значит находятся под наблюдением,а что означает снятых с наблюдения.

Имя: Гость
Комментарий:

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