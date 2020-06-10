Обнародован возраст новых пациентов с коронавирусом

10.06.2020 | 13:23

В среду, 10 июня, в Пензенском оперативном штабе подтвердили 126 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся составило 3 317.

Среди инфицированных годовалый малыш. Остальные пациенты - взрослые от 19 до 86 лет.

9 июня сообщалось о шести заразившихся несовершеннолетних. Среди них было двое грудных детей.

«Под наблюдением находятся 5 957 человек, сняты с него - 13 848», - уточнили в штабе.

В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» специалисты сделали тесты 37 742 гражданам (всего 38 183 исследования). В лабораториях лечебной сети проверили 63 521 человека (всего 68 686 исследований).

За сутки тест на коронавирус сделали 2 838 пациентам.