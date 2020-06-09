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Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились грудные дети

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Стал известен возраст новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данные на вторник, 9 июня, обнародовал оперативный штаб Пензенской области.

В регионе за сутки зафиксировали 138 случаев новой инфекции. 6 прибавившихся пациентов - это несовершеннолетние.

Вирус подтвердился у грудных детей в возрасте 2 и 4 месяцев, годовалого малыша и детей 2 и 3 лет. Также инфекцию выявили у 15-летнего подростка.

Таким образом, число подхвативших коронавирус несовершеннолетних пензенцев стало равняться 126.

Остальные заболевшие - взрослые от 24 до 94 лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 36 627 человек (37 663 исследований), в лабораториях лечебной сети - 61 798 человек (66 786 исследований)», - добавили в оперативном штабе.

За сутки на коронавирус специалисты проверили 1 618 человек.

Общее число заразившихся 3 191. Выздоровело - 2 531, скончалось - 28.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Грудные наверно маски не носили.

Гость||

Уважаемый губернатор, объясните населению а где находится министр здравоохранения области? Не отдыхает ли он от трудов праведных. Ведь в области все вопросы по пандемии решены!

Здорово! Прирост с 6 на 7 июня 14%, с 7 на 8 - 12%, с 8 на 9 -25,5%. Пора снимать все ограничения.

Гость||

Слава губернии прирастает смертями и заболевшими?

Гость||

Из заголовков убрали слово " подхватили", а во всех текстах оставили.

Гость||

Что за дурачок с полудурошной засели комментировать тут?

Гость||

Гость писал(a):

а где находится министр здравоохранения области?
наверное ищет оптический прицел

Гость||

Гость писал(a):

Уважаемый губернатор, объясните населению а где находится министр здравоохранения области? Не отдыхает ли он от трудов праведных. Ведь в области все вопросы по пандемии решены!

Губер уволит его "задним" числом "по собственному желанию", как секс-министра Стрючкова.

Гость||

Где же мамашки детей своих грудных таскали?

Гость||

Действительно, в разгар кризиса, Министра нет, второй,Перекусихин, говорят, в отпуске!

Допускаю, как здесь пишут, что у Никишина проблемы с сердцем, ну выступила бы Черемушкина в своем ИНСТАГРАМЕ, что заболел человек, все бы поняли с кем не бывает, а то ни слуху, ни духу !

Хотя и здесь вопросы: перед назначением, не знали, что сердечник?

Перекусихин то же вон пропал, представляете бы Жуков в отпуск пошел, ну ее нафиг, битву под Москвой!

Гость||

Это наверное родители ходят в масках, а потом их детям дают поиграться, и сами от масок заразились и детей. Так это? Ау, местный дурачек, ты где, расскажи нам как это происходит.

Гость||

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

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ВСЕ, КТО УСТАЛ ОТ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Гость||

Медики семьями болеют, возможно это их дети. Отцы отработали смены в больнице или на скорой и домой возвращаются, вряд ли им отдельное проживание обеспечивают.

Гость||

Какие меры приняты в отношении мамаш-идиоток, чьи дети заразились?

Имя: Гость
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