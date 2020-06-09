В Пензенской области коронавирусом заразились грудные дети

09.06.2020 | 12:59

Стал известен возраст новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Данные на вторник, 9 июня, обнародовал оперативный штаб Пензенской области.

В регионе за сутки зафиксировали 138 случаев новой инфекции. 6 прибавившихся пациентов - это несовершеннолетние.

Вирус подтвердился у грудных детей в возрасте 2 и 4 месяцев, годовалого малыша и детей 2 и 3 лет. Также инфекцию выявили у 15-летнего подростка.

Таким образом, число подхвативших коронавирус несовершеннолетних пензенцев стало равняться 126.

Остальные заболевшие - взрослые от 24 до 94 лет.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 36 627 человек (37 663 исследований), в лабораториях лечебной сети - 61 798 человек (66 786 исследований)», - добавили в оперативном штабе.

За сутки на коронавирус специалисты проверили 1 618 человек.

Общее число заразившихся 3 191. Выздоровело - 2 531, скончалось - 28.